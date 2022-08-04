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    Тревога в Весёлом Посёлке. Мужчина на спор перелез по проводам между домами

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    Весёлый Посёлок

    Ловкого горожанина, который перебирался по проводам с одного дома на другой, заметили в Невском районе Петербурга. Местный «человек-паук» раскачивал натянутый шнур, но бесстрашно продолжал путь, поражая собравшуюся внизу публику.

    Эквилибриста увидели на улице Шотмана, 10, в Весёлом Посёлке. Видеозапись, на которой экстремал лезет к соседнему строению с 9-этажного дома, 4 августа распространилась в социальных сетях.

    Судя по ролику, очевидцы за кадром просят мужчину отказаться от небезопасной идеи и спрашивают о причине риска. Тот объясняет: «Я буду на 500 рублей». Видимо, имея в виду недавний спор.

    Горожанин пренебрегает предупреждениями и делает что задумал. Под крики встревоженных людей он уверенно добирается до здания.

    «Фонтанка» настоятельно просит ни в коем случае не повторять подобные трюки. Это опасно для жизни и здоровья.

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