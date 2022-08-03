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    В Парголово белая «Лада» встала на бок, притянув к себе пожарных и врачей

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    Водитель белой «Лады» не справился с управлением на Выборгском шоссе в Парголово и поставил свою «ласточку» на бок напротив гипермаркета «Лента». Об этом вечером 3 августа «Фонтанке» сообщил читатель.

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    На кадрах видно, что на месте работали сотрудники ГУ МЧС и скорой помощи. По данным «Фонтанки», в аварии никто не пострадал.

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