11 августа — круглый стол «Куда пойти учиться: детские забавы или заявка на будущее»

Языковые курсы, спортивные секции, а также разнообразные варианты репетиторов и курсов по подготовке к ЕГЭ — предложение велико, как и спрос, очевидно. О том, как не потеряться в этом море возможностей для детей — обсудим на круглом столе.



С 1 сентября учебный год начинается не только в школе, но и в многочисленных детских кружках и секциях. Как в известном стихотворении: «Драмкружок, кружок по фото, а мне еще и петь охота…» Многообразие вариантов, представленных на рынке допобразования, впечатляет: от традиционных образования и музыки до курсов будущих видеоблогеров и модельных агентств.