11 августа — круглый стол «Куда пойти учиться: детские забавы или заявка на будущее»

Языковые курсы, спортивные секции, а также разнообразные варианты репетиторов и курсов по подготовке к ЕГЭ — предложение велико, как и спрос, очевидно. О том, как не потеряться в этом море возможностей для детей — обсудим на круглом столе.
С 1 сентября учебный год начинается не только в школе, но и в многочисленных детских кружках и секциях. Как в известном стихотворении: «Драмкружок, кружок по фото, а мне еще и петь охота…» Многообразие вариантов, представленных на рынке допобразования, впечатляет: от традиционных образования и музыки до курсов будущих видеоблогеров и модельных агентств.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Есть ли мода на кружки — какие виды дополнительного образования пользуются особенным спросом? Есть ли конкуренция на этом рынке?
- Появляются ли какие-то новые востребованные направления?
- На что ориентируются родители, выбирая кружок или секцию для ребенка?
- Сколько готовы платить родители за кружки — можно ли обозначить ценовой диапазон?
- Как выбрать кружки, секции, курсы — на что ориентироваться?
- Могут ли дополнительные занятия стать основой будущей профессии или это скорее для общего развития?
К участию в круглом столе приглашаются: центры доп. образования, языковые школы, спортивные секции.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».
Круглый стол пройдет в 12:00 11 августа 2022 года.
По вопросам участия обращаться:
Татьяна Дубровская, +7 (905) 280–68–05, td@fontanka.ru