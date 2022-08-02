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    11 августа — круглый стол «Куда пойти учиться: детские забавы или заявка на будущее»

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    Языковые курсы, спортивные секции, а также разнообразные варианты репетиторов и курсов по подготовке к ЕГЭ — предложение велико, как и спрос, очевидно. О том, как не потеряться в этом море возможностей для детей — обсудим на круглом столе.

    С 1 сентября учебный год начинается не только в школе, но и в многочисленных детских кружках и секциях. Как в известном стихотворении: «Драмкружок, кружок по фото, а мне еще и петь охота…» Многообразие вариантов, представленных на рынке допобразования, впечатляет: от традиционных образования и музыки до курсов будущих видеоблогеров и модельных агентств.

    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Есть ли мода на кружки — какие виды дополнительного образования пользуются особенным спросом? Есть ли конкуренция на этом рынке?
    • Появляются ли какие-то новые востребованные направления?
    • На что ориентируются родители, выбирая кружок или секцию для ребенка?
    • Сколько готовы платить родители за кружки — можно ли обозначить ценовой диапазон?
    • Как выбрать кружки, секции, курсы — на что ориентироваться?
    • Могут ли дополнительные занятия стать основой будущей профессии или это скорее для общего развития?

    К участию в круглом столе приглашаются: центры доп. образования, языковые школы, спортивные секции.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».

    Круглый стол пройдет в 12:00 11 августа 2022 года.

    По вопросам участия обращаться:

    Татьяна Дубровская, +7 (905) 280–68–05, td@fontanka.ru

    План мероприятий

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