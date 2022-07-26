7 сентября — круглый стол «Красивая осень: как остановить увядание кожи»

После активного лета — отпуска, проведенного на море, на даче и просто на свежем воздухе — осенью наступает время оценить состояние кожи и заняться ее восстановлением. Какие-то процедуры нужны после жаркого лета, чем можно заняться превентивно — перед наступлением зимы, и что косметологи предлагают, чтобы остановить увядание кожи — обсудим на круглом столе.



Вопросы для обсуждения:



1) Как оценить состояние кожи осенью? Что больше влияет на ее состояние осенью?

