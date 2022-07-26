7 сентября — круглый стол «Красивая осень: как остановить увядание кожи»

После активного лета — отпуска, проведенного на море, на даче и просто на свежем воздухе — осенью наступает время оценить состояние кожи и заняться ее восстановлением. Какие-то процедуры нужны после жаркого лета, чем можно заняться превентивно — перед наступлением зимы, и что косметологи предлагают, чтобы остановить увядание кожи — обсудим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
1) Как оценить состояние кожи осенью? Что больше влияет на ее состояние осенью?
2) Как ухаживать за кожей осенью? Каковы особенности по сравнению с зимним и летним периодом?
3) Какие косметические процедуры можно и нужно проводить осенью? Какие наиболее популярны?
4) Как остановить увядание кожи — какая диагностика нужна для того, чтобы оценить процессы старения?
5) Какие процедуры наиболее эффективны, чтобы остановить или замедлить старение кожи?
6) Какую косметику актуально использовать для ухода за кожей осенью? Нужно ли менять схему ухода по сравнению с летом?
7) Хватает ли косметологам в нынешних условиях качественных препаратов и средств для ухода?
К участию приглашаются врачи-косметологи, руководители косметологических клиник, производители косметики
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанка.ру»
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru