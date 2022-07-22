Киркоров со слезами на глазах у могилы матери: «Как время бежит»

Звезда российской эстрады Филипп Киркоров навестил могилу матери в Болгарии. Несмотря на то что с момента смерти Виктории Лихачевой прошло почти 30 лет, певец не смог сдержать эмоций.



«Поделюсь с вами самым сокровенным. Всегда, приезжая в Софию, посещаю это место, где похоронена мама. Сегодня так красиво, благодатно… Вот моя мамуля, бабушка», — рассказал Филипп Киркоров поклонникам в социальных сетях (цитата по StarHit).

О близких он вспоминал со слезами на глазах. В частности, рассказал, что его отец и мать встретились в Сочи почти 60 лет назад — в июле 1964 года. «Как время бежит! Покойся с миром, мамуля», — добавил певец.