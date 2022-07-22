    Пробки

    1/10

    usd56.48eur57.11
    Ужасы Красного треугольникаШестая волна COVIDРеновация 2.0Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Киркоров со слезами на глазах у могилы матери: «Как время бежит»

    1411
    обсудить

    Звезда российской эстрады Филипп Киркоров навестил могилу матери в Болгарии. Несмотря на то что с момента смерти Виктории Лихачевой прошло почти 30 лет, певец не смог сдержать эмоций.

    «Поделюсь с вами самым сокровенным. Всегда, приезжая в Софию, посещаю это место, где похоронена мама. Сегодня так красиво, благодатно… Вот моя мамуля, бабушка», — рассказал Филипп Киркоров поклонникам в социальных сетях (цитата по StarHit).

    О близких он вспоминал со слезами на глазах. В частности, рассказал, что его отец и мать встретились в Сочи почти 60 лет назад — в июле 1964 года. «Как время бежит! Покойся с миром, мамуля», — добавил певец.

    Напомним, мама Филиппа Киркорова скончалась в 1994 году. Произошло это 30 апреля — в день рождения певца. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Перед смертью она просила сына о том, чтобы «этот день был связан с чем-то новым».

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close
    close