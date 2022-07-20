В Парагвае Зеленскому заявили, что он не сможет выступить перед участниками саммита «Меркосур»

Глава Украины Владимир Зеленский не сможет выступить в онлайн-формате перед участниками саммита блока «Меркосур». Ранее он попросил об этом парагвайского коллегу Абдо Бенитеса.



Украинскую сторону уже уведомили о невозможности такого контакта. Об этом 20 июля сообщает агентство Agencia de información paraguaya, которое ссылается на заместителя министра экономических отношений и интеграции Рауля Кано Риккарди.