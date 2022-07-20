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    В Парагвае Зеленскому заявили, что он не сможет выступить перед участниками саммита «Меркосур»

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    Глава Украины Владимир Зеленский не сможет выступить в онлайн-формате перед участниками саммита блока «Меркосур». Ранее он попросил об этом парагвайского коллегу Абдо Бенитеса.

    Украинскую сторону уже уведомили о невозможности такого контакта. Об этом 20 июля сообщает агентство Agencia de información paraguaya, которое ссылается на заместителя министра экономических отношений и интеграции Рауля Кано Риккарди.

    Замминистра напомнил, что «Меркосур» принимает решения на основе консенсуса. При рассмотрении вопроса участия во встрече президента Украины он достигнут не был.

    Саммит «Меркосур» проходит 20–21 июля. Действующими членами блока являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай.

    «Меркосур» — крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение. В 1991 году в столице Парагвая Асунсьоне стороны подписали договор о создании таможенного союза и общего рынка. Общая территория стран, которые входят в организацию, составляет почти 72% площади Южной Америки.

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