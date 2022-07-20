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    11 августа — круглый стол «Выпадение волос: неизбежность или управляемый процесс»

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    С проблемой выпадения волос сталкиваются в жизни многие. У кого-то они просто сыпятся с головы и редеют, другие лысеют — полностью или частично — причем, не только мужчины, но и женщины. А в последние годы выпадение волос стали очень часто отмечать как последствие перенесенного ковида, и это продолжается не один месяц. С чем связано выпадение волос, как его предотвратить и как восстановить утраченную прическу — поговорим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    — Почему выпадают волосы? Проблема в волосах или в организме в целом?

    — К какому врачу идти, если выпадают волосы?

    — Как диагностировать причину выпадения волос?

    — Почему после ковида выпадают волосы и как долго это может продолжаться?

    — Какие методы применяются для лечения выпадения волос? Помогут ли маски, кремы и шампуни или надо лечить изнутри?

    — Можно ли вернуть волосы, если они уже выпали?

    К участию приглашаются врачи трихологи, дерматологи, косметологи, производители нутрицевтиков и средств по уходу за волосами.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанка.ру»

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

    План мероприятий

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