11 августа — круглый стол «Выпадение волос: неизбежность или управляемый процесс»

С проблемой выпадения волос сталкиваются в жизни многие. У кого-то они просто сыпятся с головы и редеют, другие лысеют — полностью или частично — причем, не только мужчины, но и женщины. А в последние годы выпадение волос стали очень часто отмечать как последствие перенесенного ковида, и это продолжается не один месяц. С чем связано выпадение волос, как его предотвратить и как восстановить утраченную прическу — поговорим на круглом столе.

— Почему выпадают волосы? Проблема в волосах или в организме в целом?

— К какому врачу идти, если выпадают волосы?



— Как диагностировать причину выпадения волос?



— Почему после ковида выпадают волосы и как долго это может продолжаться?



— Какие методы применяются для лечения выпадения волос? Помогут ли маски, кремы и шампуни или надо лечить изнутри?



— Можно ли вернуть волосы, если они уже выпали?



К участию приглашаются врачи трихологи, дерматологи, косметологи, производители нутрицевтиков и средств по уходу за волосами.