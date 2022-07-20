29 августа — круглый стол «Высокое давление: как справиться с болезнью, которой страдает половина земли»

По данным ВОЗ на конец 2022 года гипертонией страдают более 1 млрд человек в мире. При этом только каждый десятый гипертоник получает лечение. Существует целый ряд факторов, которые способствуют повышению давления: возраст, малоподвижный образ жизни, излишнее употребление соли, диабет, ожирение, наследственность и др. Возможно ли не стать жертвой этого массового заболевания XXI века — обсудим на круглом столе.

— Что такое гипертония и как она проявляется?

— Если вести здоровый образ жизни — можно ли избежать гипертонии?



— Можно ли вылечить гипертонию? Какие варианты лечения сегодня предлагает медицина?



— Будет ли количество гипертоников расти? Что делать, чтобы этого не случилось?



К участию в КС приглашаются врачи кардиологи, терапевты и др.



По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанка.ру»

