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    29 августа — круглый стол «Высокое давление: как справиться с болезнью, которой страдает половина земли»

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    По данным ВОЗ на конец 2022 года гипертонией страдают более 1 млрд человек в мире. При этом только каждый десятый гипертоник получает лечение. Существует целый ряд факторов, которые способствуют повышению давления: возраст, малоподвижный образ жизни, излишнее употребление соли, диабет, ожирение, наследственность и др. Возможно ли не стать жертвой этого массового заболевания XXI века — обсудим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    — Что такое гипертония и как она проявляется?

    — Каковы главные факторы появления гипертонии?

    — Если вести здоровый образ жизни — можно ли избежать гипертонии?

    — Можно ли вылечить гипертонию? Какие варианты лечения сегодня предлагает медицина?

    — Будет ли количество гипертоников расти? Что делать, чтобы этого не случилось?

    К участию в КС приглашаются врачи кардиологи, терапевты и др.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанка.ру»

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

    План мероприятий

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