9 августа — круглый стол «К 1 сентября готовы! Как строятся школы и детские сады в новых районах»

В Петербурге до 2027 года должно быть построено более 320 объектов социальной инфраструктуры. Большая часть из них — школы и детские сады, остальное — поликлиники и пожарные депо. Часть объектов финансируется за счет городского бюджета, часть — возводят застройщики, но все они передаются на баланс города. В преддверии 1 сентября поговорим на круглом столе о том, как сейчас складывается ситуация со строительством соцобъектов в 2022 году.
Вопросы для обсуждения:
- Сколько и каких соцобъектов откроется к 1 сентября? Сколько всего будет введено в 2022 году?
- Какая доля соцобъектов приходится на те, что строят девелоперы в своих ЖК? Каковы сейчас нормативы и правила?
- Сколько стоит построить детский сад и школу?
- Какими должны быть современные соцучреждения? Нормы и тенденции?
- Как сделать новые детские сады и школы не только красивыми, но и современными с высоким уровнем образования? Могут ли появиться школы уровня ШГН в районах новостроек?
- Частные школы и детские сады — перспективы их развития в районах новостроек?
- Как влияет наличие школы и детского сада на интерес покупателей к жилью? Спрашивают ли об этом покупатели при выборе квартиры?
К участию в круглом столе приглашаются Представители комитетов по строительству СПб и ЛО, представители комитетов по образованию СПб и ЛО, застройщики, представители частных школ и детских садов.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
По вопросам участия обращаться: Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru