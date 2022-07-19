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    30 августа — круглый стол «Растите компании большие и маленькие: роль индустриальных и технопарков в развитии производства»

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    Импортозамещение, о котором с утроенной силой заговорили с весны 2022 года, требует мобилизации производственных ресурсов. Для быстрого создания новых производств и расширения уже существующих, освоения новых компетенций нужны в том числе и площадки. Строить новый завод с «нуля» сложно, но если есть подготовленная инфраструктура — как, например, в индустриальных парки и технопарках — то дело может пойти быстрее.

    О том, как развиваются индустриальные и технопарки в период перемен — обсудим на круглом столе.

    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Повлиял ли на работу индустриальных парков уход иностранных брендов? Остановил ли работу кто-то из резидентов? Освободились ли места?
    • Есть ли интерес к размещению предприятий в индустриальных парках?
    • Появляются ли новые интересанты на волне импортозамещения? В каких сферах они работают?
    • В чем отличие индустриального парка от технопарка? Для каких целей стоит развивать те и другие?
    • Каковы условия размещения компаний в технопарках и индустриальных парках? В чем выгода девелоперов таких парков, в чем — резидентов?
    • Как вы видите будущее развитие таких специальных площадок?

    К участию в круглом столе приглашаются индустриальные парки и технопарки Ленинградской области

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 30 августа 2022 года

    По вопросам участия обращаться:

    Галина Демидова, +7 (921) 759–38–23, galina@fontanka.ru

    План мероприятий

    По вопросам участия обращаться:

    Галина Демидова, +7 (921) 759–38–23, galina@fontanka.ru

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