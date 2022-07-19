30 августа — круглый стол «Растите компании большие и маленькие: роль индустриальных и технопарков в развитии производства»

Импортозамещение, о котором с утроенной силой заговорили с весны 2022 года, требует мобилизации производственных ресурсов. Для быстрого создания новых производств и расширения уже существующих, освоения новых компетенций нужны в том числе и площадки. Строить новый завод с «нуля» сложно, но если есть подготовленная инфраструктура — как, например, в индустриальных парки и технопарках — то дело может пойти быстрее.
О том, как развиваются индустриальные и технопарки в период перемен — обсудим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Повлиял ли на работу индустриальных парков уход иностранных брендов? Остановил ли работу кто-то из резидентов? Освободились ли места?
- Есть ли интерес к размещению предприятий в индустриальных парках?
- Появляются ли новые интересанты на волне импортозамещения? В каких сферах они работают?
- В чем отличие индустриального парка от технопарка? Для каких целей стоит развивать те и другие?
- Каковы условия размещения компаний в технопарках и индустриальных парках? В чем выгода девелоперов таких парков, в чем — резидентов?
- Как вы видите будущее развитие таких специальных площадок?
К участию в круглом столе приглашаются индустриальные парки и технопарки Ленинградской области
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 30 августа 2022 года
По вопросам участия обращаться:
Галина Демидова, +7 (921) 759–38–23, galina@fontanka.ru
По вопросам участия обращаться:
Галина Демидова, +7 (921) 759–38–23, galina@fontanka.ru