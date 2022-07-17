Почему нельзя ложиться спать с мокрой головой и как наносить кондиционер, чтобы он не вредил — отвечают эксперты

Замечали, что когда уснете с мокрой головой, утром прическа напоминает сеновал? Оказывается, это еще и вредно Иллюстрация: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Каждый раз, когда мы моем голову, то совершаем одну и ту же ошибку, а иногда несколько, даже не подозревая об этом. Из-за этого наутро ваши волосы выглядят как солома. Наши коллеги из Wday.ru вместе с экспертами рассказали о самых распространенных ошибках по уходу за волосами и объяснили, как их исправить.

Можно ли ложиться спать с мокрой головой — Волос, точнее его стержень, это плотно скрученный шпагат, состоящий из белков. Таким его делают химические связи между белками: водородные, ионные, дисульфидные. Первые два вида (водородные и ионные) — менее прочные и легко разрушаются под воздействием факторов окружающей среды, в том числе и в воде, — объясняет ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина.

Это значит, что мокрые и влажные волосы становятся слабыми: их поверхностный слой разбухает, чешуйки кутикулы перестают плотно прилегать к стержню, и они легко повреждаются. Поэтому сушить волосы — святая обязанность тех, кто хочет шикарную шевелюру. Лучше это делать с помощью полотенца, но только промокнуть, ни в коем случае не тереть по всей длине.

По мнению эксперта, если вы постоянно будете ложиться спать с мокрыми волосами, через какое-то время они станут тусклыми и ломкими. Если нет возможности воспользоваться полотенцем или феном, просто соберите их в аккуратный пучок или косу перед тем, как ложиться спать. Бонусом будет легкая волна на волосах утром. Есть и другие причины, почему эксперт не советует пренебрегать сушкой волос. — Влажная среда способствует размножению грибка, например Malassezia (вид дрожжевых грибов, обитающих на коже большинства людей и животных. — Прим. ред.). Грибы могут провоцировать перхоть и обострения имеющихся кожных заболеваний. А ваша мокрая подушка — отличный «дом» для клещей домашней пыли, — заключает эксперт.

Как правильно мыть голову Перед мытьем головы необходимо расчесать волосы, чтобы не допустить спутанных концов. Шампунь необходимо нанести сначала на ладони, немного смешать с водой, а потом нанести на корни — сами волосы промываем пеной. Мыть голову следует теплой водой, так как горячая вода провоцирует излишнюю работу сальных желез. Лучше всего мыть голову в вертикальном положении, чтобы вода стекала назад. Когда вы моете волосы вниз головой, то верхний слой чешуек чрезмерно раскрывается. Частое мытье головы в таком положении делает волосы более уязвимыми и ломкими.

Смывать шампунь и другие средства следует под проточной водой, хотя бы 5 минут — оставшийся на коже шампунь может привести к раздражению. После следует повторить процедуру, а затем нанести бальзам или маску на длину волос, исключая попадания на кожу. Волосы промокнуть полотенцем несколько раз. Как работают маска и кондиционер для волос — Маска проникает внутрь волоса. Волос состоит из трех слоев: чешуйчатый слой, слой кортекса и медулла. Маска попадает в слой кортекса. Чтобы ей проникнуть туда, нужно открыть чешуйчатый слой. Но закрыть чешуйку волоса маска уже не сможет сама. Это может сделать либо маска-кондиционер либо просто кондиционер. Его мы используем после нанесения маски, — рассказывает трихолог Наталья Маринкина. Поэтому заменить кондиционер маской, как думают многие, нельзя.

Чешуйчатый слой волоса закрывает кондиционер, но он не может восстановить волосы или увлажнить их. Он предназначен только для того, чтобы закрыть чешуйки волоса и сделать их легко расчесываемыми. Кондиционер наносится только на волос и никогда — на кожу головы. Так как в его составе большое количество силиконов, и если они попадут на кожу головы, это может вызвать закупорку пор, а в будущем — себорейные дерматиты и выпадение волос. — Силикон — как пленка, которая ляжет на кожу головы. Сначала кожа начинает быстро жирниться, а потом появляется зуд — это благоприятная среда для формирования грибков, формируется себумная пробка (которая внутри фолликула), и она выталкивает волос. Это и есть выпадение волос, — заключает Наталья.

Поэтому наносить кондиционер, как в рекламе, «от корней до самых кончиков» — плохая идея. Как же правильно сушить волосы? Самый лучший и безопасный способ, когда это происходит естественным образом. Но если вы вымыли голову поздно вечером, то вариант «сушка теплым воздухом с помощью фена» вполне подойдет и не причинит вреда. И еще 6 распространенных ошибок в домашнем уходе за волосами Мыть шампунем волосы по всей длине. — Шампунь — щелочная штука (она сушит волосы) — при мытье мы моем только кожу головы. На длину пену не распределяем, не мочалим волосами, массирующими движениями только кожу. Длина прекрасно промывается, когда мы всё это споласкиваем, — объяснила топ-стилист Марина Лапкина в интервью для НГС; не использовать кондиционер. — У шампуня — щелочная среда, и ее требуется нейтрализовать. У нас чешуйчатый слой раскрывается, а кондиционер обратно этот чешуйчатый слой закрывает, и мы получаем гладкие и защищенные волосы, — считает парикмахер; не использовать несмываемый уход. — На сухие кончики нужно наносить масло для волос. По длине нам тоже требуется увлажнение — я использую протеиновые спреи на водной основе, они не утяжеляют волосы, — говорит Лапкина;

неправильное расчесывание. — Многие используют деревянные расчески — этого делать категорически нельзя, лучше использовать пластик или детанглеры (расчески-распутывалки с мягкими щетинками. — Прим. ред.), — рассказывает эксперт; не использовать термозащиту. Марина уточняет, что термозащита — всегда последний шаг перед работой с горячими инструментами; использовать маски по бабушкиным рецептам. — Маски из продуктов питания абсолютно не работают — я за то, чтобы люди перестали мазать себе на голову еду. Специализированные средства будут работать гарантированно лучше, чем бабушкины рецепты, — заключает эксперт.