Нетрезвые друзья просили денег у водителей на проспекте Медиков. За отказ они решили наказать BMW

Попытка просить пожертвований на проспекте Медиков обернулась для двух товарищей визитом в отдел полиции. Они не стерпели отказа и решили поколотить BMW.



Видеозаписью конфликта 15 июля с «Фонтанкой» поделился читатель. На кадрах видна неловкая потасовка: двое мужчин машут руками, падают на землю, отправив на асфальт и девушку – видимо, хозяйку машины.



В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» рассказали, что господа были нетрезвыми и просили денег у автовладельцев прямо на проезжей части. Когда девушка им отказала, мужчины стали бить ее BMW, и горожанке пришлось звонить в полицию.

