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    Нетрезвые друзья просили денег у водителей на проспекте Медиков. За отказ они решили наказать BMW

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    2 комментария

    Читатель «Фонтанки»

    Попытка просить пожертвований на проспекте Медиков обернулась для двух товарищей визитом в отдел полиции. Они не стерпели отказа и решили поколотить BMW.

    Видеозаписью конфликта 15 июля с «Фонтанкой» поделился читатель. На кадрах видна неловкая потасовка: двое мужчин машут руками, падают на землю, отправив на асфальт и девушку – видимо, хозяйку машины.

    В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» рассказали, что господа были нетрезвыми и просили денег у автовладельцев прямо на проезжей части. Когда девушка им отказала, мужчины стали бить ее BMW, и горожанке пришлось звонить в полицию.

    Буянов задержали и отвезли в отдел. Отмечается, что они ведут «асоциальный образ жизни».

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