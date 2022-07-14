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    «Техусловия получены официально». Холдинг РСТИ прокомментировал материалы уголовного дела по Водоканалу

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    Холдинг РСТИ настаивает, что технические условия на подключение к сетям всех его объектов, в том числе жилого комплекса «Петр Великий и Екатерина Великая», получены официально, в соответствии с установленной законодательством процедурой. Ранее, напомним, эти названия звучали в контексте уголовного дела о злоупотреблениях в Водоканале.

    «Условия для присоединения на всех этапах согласованы с многочисленными службами ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», — сообщили «Фонтанке» в компании 14 июля. — Разрешительные документы застройщик получил от Водоканала Санкт-Петербурга и не имеет никакого отношения к внутренней работе этой организации, в том числе к ведению информационной базы Центра по работе с абонентами».

    Напомним, 12 июля прошли массовые обыски у сотрудников Водоканала, включая действующего и бывшего гендиректоров. По данным «Фонтанки», следствие предполагает ущерб предприятию в размере 172 млн рублей, который возник из-за того, что сотрудники Водоканала не взимали официальную плату за присоединение жилых комплексов к сетям. В частности, описан эпизод с участием специалиста по подключению Вячеслава Гольдина, который якобы внес изменения в информационную систему, «перекинув» разрешение с кафе-павильона на Гостилицкой улице на жилой комплекс «Петр Великий и Екатерина Великая». Подробнее — в материале «Фонтанки». Всего аналогичных дел шесть.

    По итогам обысков были задержаны четверо сотрудников Водоканала. Для троих из них, включая бывшего гендиректора Александра Данилова, следствие просит реального ареста.

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