Стильная дача с минимальными вложениями: преображаем садовый участок

Чтобы преобразить до неузнаваемости обычный садовый участок, не нужны огромные суммы. Достаточно заранее спланировать все этапы работ, продумать стилистику и найти место, где можно купить недорогие материалы. За дельными лайфхаками мы обратились к профильным специалистам, а за бюджетными решениями — на Авито. Вот что из этого вышло.
Обустраиваем стильные грядки
Прежде чем приступить к планированию участка, задайте себе вопрос: для чего он вам нужен. Чтобы каждый год своими руками выращивать рекордный урожай? Или просто отдыхать и встречаться с друзьями, изредка поливая цветы и собирая сезонную ягодку? Только после этого начинайте задумываться о зонировании, покупке мебели, выборе растений и освещения.
— Многие сейчас уходят от формата «дача для работы» и выбирают релакс. В таких случаях делают декоративные грядки в виде клумб. На них выращивают сезонные цветы, ягоды и овощи. Формы клумб бывают разные: прямоугольные, треугольные, мозаичные. Так, можно в центр клумбы посадить цветочки, а вокруг — помидоры, огурцы и перцы. Выглядит красиво — и пользу приносит, — рассказала руководитель студии ландшафтного дизайна «Лето» Галина Хайбрахманова.
Следует определиться с цветовой гаммой. Нужно использовать оттенки, которые уже есть в отделке фасада. Их можно повторить в уличной мебели, шпалерах и опорах для вертикального озеленения. Подойдет спокойная нейтральная палитра. А если вам хочется привести все к единому стилю бюджетно, то покрасьте в один цвет садовую мебель, фонарь, уличный туалет. Только на краске и грунтовке экономить не стоит.
— Главный тренд последних лет — это бережное отношение к природе и экологичность. Поэтому специалисты выбирают натуральные материалы. Я клиентам рекомендую делать грядки из дерева: они не нагреваются, дышат и имеют средний ценник. Грядка из досок под ключ длиной 3 метра и шириной 1 метр в зависимости от толщины доски и сорта древесины обойдется примерно в 10 000–12 000 рублей. Металлические более долговечны, но нагреваются на солнце и сушат грунт, — добавила Галина Хайбрахманова.
Но можно поступить еще проще: закупить доски на Авито и своими руками выложить из них грядки любых форм и размеров. К тому же есть вариант покрасить их в любой цвет на свой вкус — получится экономно и не как у всех. Или подобрать остальные материалы — плитку, ограждения, садовый декор — с окраской под природную фактуру. Тогда вообще ничего перекрашивать не придется.
Много подобных материалов продается на Авито. Здесь же найдется инвентарь: грабли, лопаты, мотыги, мотоблоки, культиваторы, шланги и много чего еще. Все есть по доступным ценам, так что дачный арсенал за раз может пополниться целым «технопарком» инструментов. Сразу позаботьтесь о том, как их хранить. Чтобы оборудование всегда было аккуратно сложено и не портило картину летних пейзажей, достаточно одного вместительного стеллажа. Выбирайте готовый или соорудите сами — из тех же досок. Скрыть содержимое от посторонних глаз можно дешево, но вовсе не сердито — однотонной льняной шторой. Впишется в любые дачные условия.
Как новые, так и б/у садовые инструменты стоит искать в любом городе России, чтобы остановиться на лучшем варианте среди тысяч объявлений: из другого города покупку привезет Авито Доставка. Насчет безопасности средств можете быть спокойны: деньги с карты перечисляются продавцу только после того, как вы проверите товар в пункте выдачи и подтвердите, что с ним все в порядке.
Создаем барбекю-зону
Представить дачный участок без «шашлычных» посиделок с друзьями и близкими невозможно, поэтому сразу продумайте, какой из вариантов барбекю-зоны вам больше подходит. Всего их три: закрытая (чаще в виде беседки или на террасе), открытая (без крыши, только мебель) и полузакрытая (комбинированный вид мангала с навесом).
Когда определитесь с типом площадки, позаботьтесь о месте. Оно должно быть пожаробезопасное, а значит, лучше «уйти» подальше от дома и хозпостроек. Также важно, чтобы мангальная зона не зависела от погоды И, наконец, там должно быть удобно и живописно.
Следующий шаг — оборудовать мебель. На старых дачах нередко можно было встретить простой деревянный стол и две лавочки. Но современных садоводов такое вряд ли устроит. Можно изготовить мебель из поддонов (иначе паллет) — это легко, бюджетно и в тренде. Достаточно отшлифовать поверхность паллет, подогнать конструкцию под нужный размер (тут пригодится пила или ножовка) и скрепить детали шуруповертом (отдельные элементы можно зафиксировать обычными гвоздями). Готовый предмет нужно пропитать специальным защитным составом, затем покрыть краской или лаком, чтобы материал не сгнил. А дальше просто накидать подушек в одной цветовой гамме. Красота же?
Купить паллеты также можно на Авито. В среднем один паллет обойдется в 200 рублей.
Расставляем яркие акценты и добавляем ламповые детали
Уют — в мелочах. Поэтому, благоустраивая дачу, не забывайте про милые вещицы для красоты. Иногда всего пары деталей достаточно, чтобы вид участка напомнил стильные фото из каталогов и блогов. Пусть хозяев и гостей на входе приветствует садовый гном в ярком колпаке или другая фигурка — это уже готовое украшение, которое нужно лишь устойчиво разместить на ровной поверхности.
Но если садовые фигуры носят чисто эстетический характер, то осветительные приборы для улицы совместят в себе и красоту, и функционал. Так, светильники на солнечных батарейках могут быть стилизованы под старинные уличные фонари. А по периметру беседки можно повесить диодную гирлянду с лампочками в стиле лофт. Для них тоже не потребуется электричество — на Авито найдутся десятки моделей, которые работают на батарейках, а стоят как пара чашек кофе.
Если вам больше по душе что-то легкое и воздушное, то два дерева в саду можно соединить «паутинкой» ажурного гамака или подвесных кресел. А в пару к садовым качелям подберите плед и яркие подушки. К такому стилю, кстати, отлично подойдут hand-made детали: на том же Авито можно купить винтажную кресло-качалку, б/у столы и стулья. Пара нехитрых действий — зашкурить, подкрасить — и готов уголок для чаепития на веранде или под ароматной яблоней.
Но прежде хорошенько «проинспектируйте» собственные запасы. Наверняка, в чулане притаилась пара ретро-табуреток или венские стулья, которые легко впишутся в дачный интерьер. Но только с легким косметическим ремонтом: подлатать обивку, прибить ветхую ножку, нанести лак или покрасить в модный цвет (например, розовый). Такие акценты — сейчас тренд в интерьере. Где искать гвозди, краску и прочее — вы уже знаете.
Выращиваем ровный газон
О зеленой лужайке как с картинки мечтает почти каждый дачник. Ровный газон совершенно меняет облик участка: смотрится намного эстетичнее и привлекательнее. Но надо понимать, достаточно ли на участке солнца. Если сторона теневая, следует закупить подходящие для таких сорта трав.
Самыми популярными типами газонов, которые требуют меньше трудозатрат, считаются рулонный и посевной. По эффекту они не отличаются, только в укладке и стоимости. Рулонный обычно выходит дороже.
— У рулонного сформированная корневая система: его выращивают пару лет, потом срезают и привозят покупателю, у которого уже должен быть подготовлен участок — вспахан и выровнен. Рулонный газон невероятно удобен тем, что быстро укладывается: утром вам его положили, а вечером уже готовая лужайка. Поэтому и цена у такого типа газона выше, — отметила руководитель студии ландшафтного дизайна «Лето» Галина Хайбрахманова.
С посевным все иначе. Его садоводы выращивают сами. Какого цвета будет трава и как долго она растет, зависит от сорта.
— Посевной газон состоит из травосмесей. В них добавляют, как правило, мятлик луговой, овсяницу красную и райграс пастбищный. С разными пропорциями получаются разные смеси. Например, овсяницу красную используют там, где полутень, а мятлик луговой растет исключительно на солнце. Можно также на участке вырастить спортивный газон, на котором домочадцы и гости будут играть в мини-футбол или бадминтон, — подчеркнула Галина Хайбрахманова. — Время выращивания разное. Для примера — партерному газону из стопроцентного мятлика лугового требуется 3 недели.
Вот вам лайфхак — когда ищете товары для ремонта и облагораживания участка на Авито — например, газонокосилки или триммеры для поддержания привлекательного вида газона, — обязательно обращайте внимание на рейтинг пользователя. Так легко выбрать надежного продавца, уже заслужившего доверие покупателей. Профили на площадке прозрачны: видно дату регистрации, всю историю продаж, отзывы реальных покупателей. В этом отличие от сайтов или аккаунтов строительных компаний в соцсетях, где за красивой картинкой может скрываться ненадежный поставщик. При поиске стоит сразу использовать фильтр по рейтингу продавца «4 звезды и выше» — платформа покажет только объявления от аккаунтов с высоким рейтингом. Смотрите пример ниже.
Однозначно превратить дачу в уютное, стильное и безопасное место может каждый. Если у вас есть чувство вкуса и непреодолимое желание, то всегда найдется возможность. Последний лайфхак экономии: приходите в специализированные магазины, расспросите консультанта абсолютно обо всех нюансах и ищите аналоги на Авито. Здесь удобно сравнивать цены, общаться с продавцом и получать товары из других городов.