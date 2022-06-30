Стильная дача с минимальными вложениями: преображаем садовый участок

Прежде чем приступить к планированию участка, задайте себе вопрос: для чего он вам нужен. Чтобы каждый год своими руками выращивать рекордный урожай? Или просто отдыхать и встречаться с друзьями, изредка поливая цветы и собирая сезонную ягодку? Только после этого начинайте задумываться о зонировании, покупке мебели, выборе растений и освещения.



— Многие сейчас уходят от формата «дача для работы» и выбирают релакс. В таких случаях делают декоративные грядки в виде клумб. На них выращивают сезонные цветы, ягоды и овощи. Формы клумб бывают разные: прямоугольные, треугольные, мозаичные. Так, можно в центр клумбы посадить цветочки, а вокруг — помидоры, огурцы и перцы. Выглядит красиво — и пользу приносит, — рассказала руководитель студии ландшафтного дизайна «Лето» Галина Хайбрахманова.



Следует определиться с цветовой гаммой. Нужно использовать оттенки, которые уже есть в отделке фасада. Их можно повторить в уличной мебели, шпалерах и опорах для вертикального озеленения. Подойдет спокойная нейтральная палитра. А если вам хочется привести все к единому стилю бюджетно, то покрасьте в один цвет садовую мебель, фонарь, уличный туалет. Только на краске и грунтовке экономить не стоит.