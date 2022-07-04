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    «Газпром» предложил распространить оплату газа в рублях на СПГ

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    В условиях санкций и валютной конкуренции на рынке создание механизма координации экспорта российского трубного газа и СПГ приобретает важное стратегическое значение, заявил замначальника департамента «Газпрома» Кирилл Полоус на обсуждении энергетической стратегии РФ до 2050 года 4 июля.

    «Торговля трубопроводным газом с европейскими недружественными контрагентами осуществляется за рубли, но данная мера не распространяется на сегмент СПГ, и возникает некая валютная конкуренция между поставщиками», — объяснил Полоус необходимость введения изменений (цитата по «Интерфакс»).

    Одним из возможных методов регулирования, по словам замначальника департамента компании, может стать введение таможенной пошлины и создание экономических стимулов отправки газа на восток. «Газпром», как отметил Полоус, выступает за принцип универсальности при предоставлении доступа на экспорт СПГ.

    «Нам представляется необходимым установление универсальных требований к экспортерам СПГ, что предусмотрено национальной программой социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и перспективой до 2035 года. Со своей стороны такие предложения мы уже направляли в Минэнерго», — рассказал Полоус.

    В конце марта Владимир Путин перевел расчеты за поставки газа в недружественные страны в национальную валюту. Отсутствие выплат в рублях с 1 апреля оценивается как неисполнение обязательств со стороны покупателя.

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