«Газпром» предложил распространить оплату газа в рублях на СПГ

В условиях санкций и валютной конкуренции на рынке создание механизма координации экспорта российского трубного газа и СПГ приобретает важное стратегическое значение, заявил замначальника департамента «Газпрома» Кирилл Полоус на обсуждении энергетической стратегии РФ до 2050 года 4 июля.
«Торговля трубопроводным газом с европейскими недружественными контрагентами осуществляется за рубли, но данная мера не распространяется на сегмент СПГ, и возникает некая валютная конкуренция между поставщиками», — объяснил Полоус необходимость введения изменений (цитата по «Интерфакс»).
Одним из возможных методов регулирования, по словам замначальника департамента компании, может стать введение таможенной пошлины и создание экономических стимулов отправки газа на восток. «Газпром», как отметил Полоус, выступает за принцип универсальности при предоставлении доступа на экспорт СПГ.
«Нам представляется необходимым установление универсальных требований к экспортерам СПГ, что предусмотрено национальной программой социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и перспективой до 2035 года. Со своей стороны такие предложения мы уже направляли в Минэнерго», — рассказал Полоус.
В конце марта Владимир Путин перевел расчеты за поставки газа в недружественные страны в национальную валюту. Отсутствие выплат в рублях с 1 апреля оценивается как неисполнение обязательств со стороны покупателя.