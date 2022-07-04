«Газпром» предложил распространить оплату газа в рублях на СПГ

В условиях санкций и валютной конкуренции на рынке создание механизма координации экспорта российского трубного газа и СПГ приобретает важное стратегическое значение, заявил замначальника департамента «Газпрома» Кирилл Полоус на обсуждении энергетической стратегии РФ до 2050 года 4 июля.



«Торговля трубопроводным газом с европейскими недружественными контрагентами осуществляется за рубли, но данная мера не распространяется на сегмент СПГ, и возникает некая валютная конкуренция между поставщиками», — объяснил Полоус необходимость введения изменений (цитата по «Интерфакс»).