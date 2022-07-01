В Новосибирске арестовали ученого по подозрению в госизмене

В Новосибирске Советский районный суд заключил под стражу до 29 августа ученого Дмитрия Колкера. В отношении него возбуждено дело о госизмене (ст. 275 УК РФ — от 12 до 20 лет лишения свободы»). Об этом 1 июля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на судебный департамент.

В чем именно подозревается ученый неизвестно. Как уточняет ТАСС, Колкера задержали сотрудники ФСБ, когда он находился на лечении в больнице. По словам его дочери, у мужчины диагностирована четвертая стадия рака.

