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    В Новосибирске арестовали ученого по подозрению в госизмене

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    В Новосибирске Советский районный суд заключил под стражу до 29 августа ученого Дмитрия Колкера. В отношении него возбуждено дело о госизмене (ст. 275 УК РФ — от 12 до 20 лет лишения свободы»). Об этом 1 июля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на судебный департамент.

    В чем именно подозревается ученый неизвестно. Как уточняет ТАСС, Колкера задержали сотрудники ФСБ, когда он находился на лечении в больнице. По словам его дочери, у мужчины диагностирована четвертая стадия рака.

    Ученого, по данным родственников, обвиняют в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Как уточняет сын Колкера Максим, его отец читал лекции студентам во время международной конференции в Китае. Сейчас ученого перевезли в СИЗО «Лефортово» в Москве.

    Дмитрий Колкер — заведует лабораторией квантовых оптических технологий физического факультете Новосибирского государственного университета (НГУ), доктор физико-математических наук, автор 112 научных работ и трех патентов.

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