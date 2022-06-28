21 июля — круглый стол: «Бумага и упаковка: отрасль в условиях турбулентности»

Производство бумаги и упаковки стали, можно сказать, лакмусовой бумажкой для российской промышленности с начала марта. Сначала на целлюлозно-бумажных комбинатах закончились отбеливающие реагенты — остановились конвейеры по производству офисной бумаги, взлетели цены. Что сейчас происходит в целлюлозно-бумажной промышленности и на рынке упаковки — обсудим на круглом столе.

Бумага вернулась, но уже в «эко-варианте», зато снова подешевела. Картонная упаковка тем временем из цветной стала белой — из-за нехватки импортной краски. Проблему осветили даже во время ПМЭФ-2022 Президент РФ Владимир Путин и ведущая пленарного заседания Маргарита Симоньян.

— С какими трудностями столкнулись предприятия отрасли? Есть ли сейчас перебои с поставками сырья и компонентов для производства?

— Как сейчас себя чувствует целлюлозно-бумажная промышленность? Как работают предприятия в новых условиях?

— Как изменился ассортимент продукции ЦБК в последнее время? На каких позициях больше всего отразилась ситуация?



— Какие импортозамещающие технологии могут быть востребованы в целлюлозно-бумажной промышленности сегодня?



— Как меняется производство упаковки? Из каких компонентов складывается ее производство и с чем возникают трудности, в первую очередь?

