    Пробки

    4/10

    usd58.51eur60.16
    ТЕМА ДНЯ

    Дело трех генералов

    За что хотят арестовать УмноваРаспродажа в ИКЕАПогода в ПетербургеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    21 июля — круглый стол: «Бумага и упаковка: отрасль в условиях турбулентности»

    1453

    Производство бумаги и упаковки стали, можно сказать, лакмусовой бумажкой для российской промышленности с начала марта. Сначала на целлюлозно-бумажных комбинатах закончились отбеливающие реагенты — остановились конвейеры по производству офисной бумаги, взлетели цены. Что сейчас происходит в целлюлозно-бумажной промышленности и на рынке упаковки — обсудим на круглом столе.

    Бумага вернулась, но уже в «эко-варианте», зато снова подешевела. Картонная упаковка тем временем из цветной стала белой — из-за нехватки импортной краски. Проблему осветили даже во время ПМЭФ-2022 Президент РФ Владимир Путин и ведущая пленарного заседания Маргарита Симоньян.

    Вопросы для обсуждения:

    — Как сейчас себя чувствует целлюлозно-бумажная промышленность? Как работают предприятия в новых условиях?

    — С какими трудностями столкнулись предприятия отрасли? Есть ли сейчас перебои с поставками сырья и компонентов для производства?

    — Как изменился ассортимент продукции ЦБК в последнее время? На каких позициях больше всего отразилась ситуация?

    — Какие импортозамещающие технологии могут быть востребованы в целлюлозно-бумажной промышленности сегодня?

    — Как меняется производство упаковки? Из каких компонентов складывается ее производство и с чем возникают трудности, в первую очередь?

    — Может ли это стать стимулом к применению более экологичной упаковки?

    К участию приглашаются:

    — Предприятия ЦБК

    — Производители упаковки

    — Представители компаний, которые приобретают упаковку для своих товаров

    Круглый стол пройдет 21 июля 2022 года в 12:00

    По вопросам участия обращаться:

    Татьяна Дубровская, +7 (905) 280–68–05, td@fontanka.ru

    План мероприятий

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Новости компаний

    close
    close