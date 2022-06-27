19 июля — круглый стол «Апартаменты: как инвестировать в кризис»

Хотя внешний ажиотаж вокруг строительства комплекса апартаментов в Петербурге спал, но новые проекты продолжают появляться, а уже запущенные — развиваться.

Развитию гостиничного бизнеса по-прежнему мешает отсутствие иностранных туристов, сначала их не было из-за пандемии, потом — из-за отмены авиаперелетов в большинство стран мира. Однако при этом растет внутренний турпоток, частично компенсируя потери от внешнего. Рост ставок по ипотеке вслед за ключевой ставкой также негативно влиял на продажи.

О том, как сейчас чувствует себя рынок апартаментов — поговорим на круглом столе.



Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

— Как вы оцениваете первое полугодие на рынке апартаментов с точки зрения строительства объектов и продаж? Какие факторы больше всего влияли на рынок?

