19 июля — круглый стол «Апартаменты: как инвестировать в кризис»

Хотя внешний ажиотаж вокруг строительства комплекса апартаментов в Петербурге спал, но новые проекты продолжают появляться, а уже запущенные — развиваться.
Развитию гостиничного бизнеса по-прежнему мешает отсутствие иностранных туристов, сначала их не было из-за пандемии, потом — из-за отмены авиаперелетов в большинство стран мира. Однако при этом растет внутренний турпоток, частично компенсируя потери от внешнего. Рост ставок по ипотеке вслед за ключевой ставкой также негативно влиял на продажи.
О том, как сейчас чувствует себя рынок апартаментов — поговорим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
— Как вы оцениваете первое полугодие на рынке апартаментов с точки зрения строительства объектов и продаж? Какие факторы больше всего влияли на рынок?
— Ипотека или рассрочка: какие схемы оплаты подходят покупателям апартаментов?
— Спрос на проживание в апартаментах — каков уровень загрузки в первом полугодии?
— Готовы ли российские туристы выбирать апартаменты при поездках в Петербург? Портрет постояльца апартаментов
— Апартаменты как инвестиционный продукт: какую доходность приносят? Какую сейчас обещают девелоперы?
— Будут ли появляться новые проекты? Есть ли для них место на рынке?
На круглый стол приглашаются компании-застройщики апартаментов, агентства недвижимости, управляющие компании.
Круглый стол пройдет 19 июля 2022 г.
По вопросам участия обращаться:
Галина Демидова, +7 (921) 759–38–23, galina@fontanka.ru