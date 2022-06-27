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    19 июля — круглый стол «Апартаменты: как инвестировать в кризис»

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    Хотя внешний ажиотаж вокруг строительства комплекса апартаментов в Петербурге спал, но новые проекты продолжают появляться, а уже запущенные — развиваться.

    Развитию гостиничного бизнеса по-прежнему мешает отсутствие иностранных туристов, сначала их не было из-за пандемии, потом — из-за отмены авиаперелетов в большинство стран мира. Однако при этом растет внутренний турпоток, частично компенсируя потери от внешнего. Рост ставок по ипотеке вслед за ключевой ставкой также негативно влиял на продажи.

    О том, как сейчас чувствует себя рынок апартаментов — поговорим на круглом столе.

    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    — Как вы оцениваете первое полугодие на рынке апартаментов с точки зрения строительства объектов и продаж? Какие факторы больше всего влияли на рынок?

    — Ипотека или рассрочка: какие схемы оплаты подходят покупателям апартаментов?

    — Спрос на проживание в апартаментах — каков уровень загрузки в первом полугодии?

    — Готовы ли российские туристы выбирать апартаменты при поездках в Петербург? Портрет постояльца апартаментов

    — Апартаменты как инвестиционный продукт: какую доходность приносят? Какую сейчас обещают девелоперы?

    — Будут ли появляться новые проекты? Есть ли для них место на рынке?

    На круглый стол приглашаются компании-застройщики апартаментов, агентства недвижимости, управляющие компании.

    Круглый стол пройдет 19 июля 2022 г.

    По вопросам участия обращаться:

    Галина Демидова, +7 (921) 759–38–23, galina@fontanka.ru

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