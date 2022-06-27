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    13 июля — круглый стол «Рак легких: как найти на ранней стадии»

    1989

    За последние 20 лет заболеваемость раком легких в мире значительно выросла. Ежегодно в нашей стране раком легких заболевают более 60 тыс. человек, а летальность составляет около 85% от всех заболевших, несмотря на успехи современной медицины.

    Скрытое течение, раннее появление метастаз — все это выводит рак легких на первое место среди онкологических заболеваний. О том, можно ли его предотвратить или диагностировать на ранней стадии, поговорим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    — Почему так велика статистика по заболеваемости раком легких? Как выглядит Россия на фоне остального мира?

    — Основные причины рака легких. Стали ли люди меньше курить и повлияло ли это на статистику заболеваемости?

    — Первые признаки рака легких — как обнаружить его на ранней стадии. Возможности современной диагностики, необходимость регулярного скрининга.

    — Лечение рака легких — современные методики и их эффективность.

    — Будущее онкологии в разрезе рака легких: с какой стороны ждать прорыва?

    К участию приглашаются клиники, врачи-онкологи и пульмонологи.

    Круглый стол состоится 13 июля 2022 года в 16.00.

    По результатам круглого стола запланирована публикация к Всемирному дню борьбы с раком легкого (1 августа) на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанка.ру»

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

    План мероприятий

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