13 июля — круглый стол «Рак легких: как найти на ранней стадии»

За последние 20 лет заболеваемость раком легких в мире значительно выросла. Ежегодно в нашей стране раком легких заболевают более 60 тыс. человек, а летальность составляет около 85% от всех заболевших, несмотря на успехи современной медицины.
Скрытое течение, раннее появление метастаз — все это выводит рак легких на первое место среди онкологических заболеваний. О том, можно ли его предотвратить или диагностировать на ранней стадии, поговорим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
— Почему так велика статистика по заболеваемости раком легких? Как выглядит Россия на фоне остального мира?
— Основные причины рака легких. Стали ли люди меньше курить и повлияло ли это на статистику заболеваемости?
— Первые признаки рака легких — как обнаружить его на ранней стадии. Возможности современной диагностики, необходимость регулярного скрининга.
— Лечение рака легких — современные методики и их эффективность.
— Будущее онкологии в разрезе рака легких: с какой стороны ждать прорыва?
К участию приглашаются клиники, врачи-онкологи и пульмонологи.
Круглый стол состоится 13 июля 2022 года в 16.00.
По результатам круглого стола запланирована публикация к Всемирному дню борьбы с раком легкого (1 августа) на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанка.ру»
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru