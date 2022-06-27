13 июля — круглый стол «Рак легких: как найти на ранней стадии»

За последние 20 лет заболеваемость раком легких в мире значительно выросла. Ежегодно в нашей стране раком легких заболевают более 60 тыс. человек, а летальность составляет около 85% от всех заболевших, несмотря на успехи современной медицины.

Скрытое течение, раннее появление метастаз — все это выводит рак легких на первое место среди онкологических заболеваний. О том, можно ли его предотвратить или диагностировать на ранней стадии, поговорим на круглом столе.

Вопросы для обсуждения:



— Почему так велика статистика по заболеваемости раком легких? Как выглядит Россия на фоне остального мира?



— Основные причины рака легких. Стали ли люди меньше курить и повлияло ли это на статистику заболеваемости?



— Первые признаки рака легких — как обнаружить его на ранней стадии. Возможности современной диагностики, необходимость регулярного скрининга.

