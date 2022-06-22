«Его можно было спасти». Дочь капитана «Александрии» рассказала, что его не ищут после несчастного случая на Ладоге

Капитана яхты «Александрия», которого, предположительно, смыло за борт у Оборонных островов три дня назад, никто, по сути, не ищет. Об этом 22 июня «Фонтанке» рассказала его дочь Мария.



По словам дочери, поисками ее отца занимался в основном отряд спасателей из Сортавалы, но вчера они разбили лодку и перестали работать. Сегодня, говорит Мария, пропавшего капитана яхты ищет отряд добровольцев, который собрали родственники, а также водная полиция — но она осматривает окрестности Валаама, довольно далекие от места происшествия.

Наша собеседница утверждает, что к нужной точке быстрее карельских успели бы спасатели из Приозерска — якобы им нужно было преодолеть всего 16 километров. «Отряд выдвинулся, но потом их кто-то из начальства завернул. Кто — не знаю. Мне до сих пор отказывают в присоединении [сил] Приозерского района, говорят, это другой регион. Само происшествие было у острова Кугрисаари», — возмущается Мария.



Мария говорит: отца можно было спасти, если бы в первые минуты после несчастного случая к нему вылетел вертолет и выдвинулись спасатели из Приозерска. «Дядя слышал его [крики] в течение получаса, когда яхту уносило. Ему можно было помочь. [Отец] выпал без спасательного жилета, но в 300–400 метрах от острова. Температура воды была низкая, но шансы доплыть были: мой папа был с очень хорошей физической подготовкой, он занимался горнолыжным спортом», — рассказывает она.

В пресс-службе ГУ МЧС по Карелии «Фонтанке» рассказали, что поисками сегодня занимаются сортавальские спасатели, а также родственники пропавшего и добровольцы. На вопрос о том, действительно ли отряд из Сортавалы прекратил работу из-за разбитой лодки, там пока ответить не смогли.

