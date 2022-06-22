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    «Его можно было спасти». Дочь капитана «Александрии» рассказала, что его не ищут после несчастного случая на Ладоге

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    12 комментариев

    Капитана яхты «Александрия», которого, предположительно, смыло за борт у Оборонных островов три дня назад, никто, по сути, не ищет. Об этом 22 июня «Фонтанке» рассказала его дочь Мария.

    По словам дочери, поисками ее отца занимался в основном отряд спасателей из Сортавалы, но вчера они разбили лодку и перестали работать. Сегодня, говорит Мария, пропавшего капитана яхты ищет отряд добровольцев, который собрали родственники, а также водная полиция — но она осматривает окрестности Валаама, довольно далекие от места происшествия.

    Наша собеседница утверждает, что к нужной точке быстрее карельских успели бы спасатели из Приозерска — якобы им нужно было преодолеть всего 16 километров. «Отряд выдвинулся, но потом их кто-то из начальства завернул. Кто — не знаю. Мне до сих пор отказывают в присоединении [сил] Приозерского района, говорят, это другой регион. Само происшествие было у острова Кугрисаари», — возмущается Мария.

    Мария говорит: отца можно было спасти, если бы в первые минуты после несчастного случая к нему вылетел вертолет и выдвинулись спасатели из Приозерска. «Дядя слышал его [крики] в течение получаса, когда яхту уносило. Ему можно было помочь. [Отец] выпал без спасательного жилета, но в 300–400 метрах от острова. Температура воды была низкая, но шансы доплыть были: мой папа был с очень хорошей физической подготовкой, он занимался горнолыжным спортом», — рассказывает она.

    В пресс-службе ГУ МЧС по Карелии «Фонтанке» рассказали, что поисками сегодня занимаются сортавальские спасатели, а также родственники пропавшего и добровольцы. На вопрос о том, действительно ли отряд из Сортавалы прекратил работу из-за разбитой лодки, там пока ответить не смогли.

    Напомним, яхта «Александрия» попала в шторм вечером 19 июня на Ладожском озере. На судне в момент шторма были 64-летний капитан и его 60-летний троюродный брат, который был новичком в морском деле. Капитана, предположительно, смыло за борт, а его брата сотрудники МЧС нашли на яхте в удовлетворительном состоянии.

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    Комментарии (12)

    Пневмослон
    Вообще, конечно, в шторм вертолёт поднять - тоже задача непростая. Но лодки-то вполне должны быть запасные. А если бы произошло несколько несчастных случаев?
    Добрый кот
    Что то клубники захотелось. Пришлите вертолёт.
    Komarinsk2019
    Ну, без спасжилета, ну неосторожный.. ну так что же теперь, не спасать? Спасатели должны быть гуманными и отзываться на несчатье, иначе всё это просто распил денег
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