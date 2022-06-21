Снеговики и Углевики Николая Копейкина готовятся уйти в цифровой мир

Публика увидит 38 художественных работ Копейкина, пока что материальных, выполненных маслом на холстах. Это серия работ, посвященных вымышленному миру известных копейкинских персонажей — Снеговиков и Углевиков. Снеговики на этих работах — ожившие снежные создания, олицетворение добра и позитивного начала. Их непримиримые противники Углевики и внешне, и внутренне являются полной противоположностью Снеговиков. Серия представляет собой художественный эпос о противостоянии этих существ. Особенно впечатляют изображения батальных битв между антагонистами, выполненные в стиле «мультреализм». Также на вращающихся экранах можно будет увидеть двух Джокеров — они предстанут в NFT-образах.

30 июня в выставочном зале ArtBox (Каменноостровский пр., 11, корп. 2, лит. А) откроется выставка работ петербургского художника-мультреалиста Николая Копейкина, персонажи которой скоро уйдут в цифровой мир.

Эта выставка анонсирует проект MetaBlizzard, в котором все художественные работы серии будут оцифрованы и превращены в NFT. Собственную метавселенную Копейкин представит уже 5 августа в центре перемещения во времени Kod (ул. Комсомола, 2). В NFT-мире Снеговики и Углевики оживут, а озвучит метавселенную бас Женевской оперы, по совместительству вокалист группы «НОМ» Александр Ливер.



Над проектом работает продюсерская команда Why Team под руководством Сергея Сергеева, его кураторами станут Ольга Дворецкая (NFT Academy) и Марина Альвитр (социальная сеть для искусства Artocratia).

