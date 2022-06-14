Скончался экс-участник группы Markscheider Kunst Серафим Макангила. Об этом 14 июня в социальных сетях сообщил гитарист и фронтмен коллектива Сергей Ефременко.
Место, а также причина смерти не уточняются.
Серафим Макангила родился 31 августа 1968 года. В 1990 году приехал из Конго, чтобы изучать экономику в Ленинградском горном институте. Был лидером группы Simba Vibration, исполняющей песни на африканских и французском языках в стилях афробит, регги.
Снимался в фильмах «Позывной «Стая»-2», «Звёздный Ворс» и короткометражке «Устрой себе праздник».