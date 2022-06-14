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    Скончался экс-участник группы Markscheider Kunst Серафим Макангила

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    Скончался экс-участник группы Markscheider Kunst Серафим Макангила. Об этом 14 июня в социальных сетях сообщил гитарист и фронтмен коллектива Сергей Ефременко.

    Место, а также причина смерти не уточняются.

    Серафим Макангила родился 31 августа 1968 года. В 1990 году приехал из Конго, чтобы изучать экономику в Ленинградском горном институте. Был лидером группы Simba Vibration, исполняющей песни на африканских и французском языках в стилях афробит, регги.

    Снимался в фильмах «Позывной «Стая»-2», «Звёздный Ворс» и короткометражке «Устрой себе праздник».

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