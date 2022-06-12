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    Пьяная компания, спрятавшись за памятником в саду Невского района, устраивала фейерверк из сигнального пистолета

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    Трех человек задержали в Невском районе после пальбы из сигнального пистолета.

    Сигнал о шуме в Палевском саду поступил в полицию накануне около половины десятого вечера, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 12 июня. Заявитель сообщал, что компания выпивала над памятником Ольге Берггольц, а потом начала стрелять.

    Наряд доставил из сада трех человек: 31-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств и двух местных жителей 29 и 33 лет. Все они были нетрезвы. У 33-летнего изъяли сигнальный пистолет «Пионер 18х51».

    На задержанных лиц составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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