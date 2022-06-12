В Тернопольской области Украины уничтожили склад вооружения из США и ЕС

Крупный склад вооружения из США и европейских стран уничтожен в районе Чорткова в Тернопольской области Украины. Об этом в ходе ежедневного утреннего брифинга 12 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» уничтожен склад противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийских снарядов к системам вооружения», — рассказал он.
Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены: 201 самолет, 130 вертолетов, 1188 беспилотных летательных аппаратов, 338 зенитных ракетных комплексов, 3514 танков и других боевых бронированных машин, 508 установок реактивных систем залпового огня, 1870 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3570 единиц специальной военной автомобильной техники.