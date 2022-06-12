В Тернопольской области Украины уничтожили склад вооружения из США и ЕС

Крупный склад вооружения из США и европейских стран уничтожен в районе Чорткова в Тернопольской области Украины. Об этом в ходе ежедневного утреннего брифинга 12 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.



«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» уничтожен склад противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийских снарядов к системам вооружения», — рассказал он.

