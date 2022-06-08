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    Бренды возвращаются. В Петербурге возобновили работу бутики косметики L'Occitane

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    5 комментариев

    Магазины французской сети парфюмерии и косметики L'Occitane открылись после двухмесячного простоя. Об этом 8 июня в своем телеграм-канале сообщил управляющий партнер Fort Group Максим Левченко.

    «Кстати, цены ниже, чем были до закрытия. Курс евро это позволяет», — написал он.

    L'Occitane работает под той же вывеской, написанной латиницей, уточнил предприниматель «Фонтанке». Хотя ранее сообщалось, что французская сеть теперь будет работать под брендом на русском. На русскоязычном сайте компании название указано как «Л’Окситан».

    Перезапуск магазина французского ретейлера подтвердили в ТРЦ «Галерея». На вопрос, сменился ли у него оператор, в управляющей компании отметили, что «юридически ничего не менялось». По данным СПАРК, ООО «Л’Окситан Рус» принадлежит зарегистрированной в Люксембурге L'Occitane International.

    В апреле 2022 года L'Occitane сообщила, что закроет все магазины и интернет-магазины в России. Ранее компания приостановила планы по инвестициям и расширению в РФ.

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    Комментарии (5)

    своих не бросаем
    запахло Китаем
    Kit.
    А товар где производится теперь?

    Или он уже давно белорусский, просто французы были не в курсе?
    Гриб
    Как то несравнимо больше волнует ИКЕА нежели макдональдс или какой то косметический бутик
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