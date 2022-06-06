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    Суд подтвердил, что Delivery Club законно оштрафовали за сервисный сбор с клиентов

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    Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность штрафа в 10 тысяч рублей, наложенного Роспотребнадзором на сервис доставки Delivery Club за обязательный сервисный сбор, взимаемый с клиентов. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте суда.

    «Сервисный сбор — это не дополнительная услуга, а плата за функционал приложения, который имеет самостоятельную ценность и является результатом работы ИТ-команды сервиса», — цитирует заявление компании РИА Новости. Там утверждают, что его внедрение «необходимо для финансирования технологического развития и поддержания приложения».

    На обязательный сбор пожаловалась одна из клиенток сервиса — заявила, что ей приходится платить от 1 до 14 рублей в плюс к стоимости блюд. В Роспотребнадзоре это сочли нарушением прав потребителей, поскольку исполнитель не может без согласия потребителя выполнять платные дополнительные услуги. Delivery Club оштрафовали, компания решила оспорить решение в суде, но арбитражный суд Москвы отклонил претензии. Теперь апелляционный суд подтвердил постановление нижестоящей инстанции.

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