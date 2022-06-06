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    20 июня — круглый стол «Я б профессию сменил — пусть меня научат»

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    Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает к участию в круглом столе HR-специалистов, представителей бизнеса, представителей центров по обучению и переобучению, курсов, онлайн и оффлайн-школ для взрослых.

    Сначала пандемия, а потом и сложная экономическая ситуация привели к определенным процессам на рынке труда — одни профессии уходят в тень, другие, наоборот, становятся более популярны. Возникает необходимость в переобучении — по данным исследований рекрутеров, каждый третий меняет профессию, а большинство планирует так или иначе получать дополнительные знания внутри своей профессии или расширять спектр своих возможностей. О том, какие возможности для переквалификации сейчас существуют, какие специалисты востребованы и готовы ли компании сами вкладываться в обучение будущих и действующих сотрудников — обсудим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    1) Какие профессии сейчас наиболее востребованы для переобучения? А какие — у работодателей?

    2) Какие возможности для переквалификации существуют — платные и бесплатные? Государственный сервис «Работа России» (trudvsem.ru) и его возможности для предприятий и соискателей.

    3) Тренд на получение IT-профессий — сохраняется ли он? Есть ли кадровый голод в этой сфере?

    4) Почему люди не идут на производство? Как быстро можно освоить производственную специальность и сколько там можно зарабатывать?

    5) Готовы ли компании сами обучать или переобучать специалистов? Какие внутренние ресурсы для этого нужны? Насколько эффективен результат?

    6) Ради корочки или ради знаний — как выбрать место для обучения среди большого количества курса?

    7) Возможности онлайн-обучения для переквалификации.

    Круглый стол пройдет 20 2022 года в 16:00

    По вопросам участия обращаться:

    Татьяна Дубровская, +7 (905) 280–68–05, td@fontanka.ru

    План мероприятий

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