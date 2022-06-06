20 июня — круглый стол «Я б профессию сменил — пусть меня научат»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает к участию в круглом столе HR-специалистов, представителей бизнеса, представителей центров по обучению и переобучению, курсов, онлайн и оффлайн-школ для взрослых.
Сначала пандемия, а потом и сложная экономическая ситуация привели к определенным процессам на рынке труда — одни профессии уходят в тень, другие, наоборот, становятся более популярны. Возникает необходимость в переобучении — по данным исследований рекрутеров, каждый третий меняет профессию, а большинство планирует так или иначе получать дополнительные знания внутри своей профессии или расширять спектр своих возможностей. О том, какие возможности для переквалификации сейчас существуют, какие специалисты востребованы и готовы ли компании сами вкладываться в обучение будущих и действующих сотрудников — обсудим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
1) Какие профессии сейчас наиболее востребованы для переобучения? А какие — у работодателей?
2) Какие возможности для переквалификации существуют — платные и бесплатные? Государственный сервис «Работа России» (trudvsem.ru) и его возможности для предприятий и соискателей.
3) Тренд на получение IT-профессий — сохраняется ли он? Есть ли кадровый голод в этой сфере?
4) Почему люди не идут на производство? Как быстро можно освоить производственную специальность и сколько там можно зарабатывать?
5) Готовы ли компании сами обучать или переобучать специалистов? Какие внутренние ресурсы для этого нужны? Насколько эффективен результат?
6) Ради корочки или ради знаний — как выбрать место для обучения среди большого количества курса?
7) Возможности онлайн-обучения для переквалификации.
Круглый стол пройдет 20 2022 года в 16:00
По вопросам участия обращаться:
Татьяна Дубровская, +7 (905) 280–68–05, td@fontanka.ru