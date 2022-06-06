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    Манипулятор собрал легковую и такси и «заткнул» пробкой Парашютную улицу

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    Движение на севере Петербурга утром 6 июня затруднил «паровозик» с участием грузовика. Он затормозил на светофоре о две машины.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    На пересечении Парашютной улицы и Дороги в Каменку большегруз с манипулятором собрал перед собой две легковые машины, включая такси Uber, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Павел. Участники ДТП перегородили правый ряд, из-за чего на Парашютной, по данным «Яндекс.Пробок», собрался двухкилометровый затор со стороны КАД. В обратную сторону и на Дороге в Каменку тоже наблюдаются небольшие затруднения перед перекрестком.

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    О пострадавших не сообщается.

    В 10:30 в Петербурге «зелёные» 3 балла. Утренний максимум составил 5 баллов по шкале «Яндекса».

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