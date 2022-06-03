28 июня — круглый стол «Новая мобильность: куда поедут самокаты и велосипеды этим летом»

За 2021 год кикшеринговые компании увеличили количество самокатов примерно на 70–80 тысяч единиц и открыли прокат в 30 новых городах. При этом, по данным самих игроков рынка, 70–85% поездок люди совершали именно в транспортных целях, а не для развлечения. С велосипедами все сложнее — на рынке вело-шеринга продолжает работать одна компания, правда, расширяющая географию. А вот спрос на велосипеды в прошлом году в Петербурге сократился на 35%, в денежном выражении продажи упали на 20%. А в этом году крупнейшие европейские, американские и тайваньские производители велосипедов ушли с российского рынка. О том, что из себя представляет мир с новой мобильностью — обсудим на круглом столе.

