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    28 июня — круглый стол «Новая мобильность: куда поедут самокаты и велосипеды этим летом»

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    Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает к участию в круглом столе представителей шеринговых компаний, магазины велосипедов и самокатов, сервисы аренды, представителей велодвижения, урбанистов.

    За 2021 год кикшеринговые компании увеличили количество самокатов примерно на 70–80 тысяч единиц и открыли прокат в 30 новых городах. При этом, по данным самих игроков рынка, 70–85% поездок люди совершали именно в транспортных целях, а не для развлечения. С велосипедами все сложнее — на рынке вело-шеринга продолжает работать одна компания, правда, расширяющая географию. А вот спрос на велосипеды в прошлом году в Петербурге сократился на 35%, в денежном выражении продажи упали на 20%. А в этом году крупнейшие европейские, американские и тайваньские производители велосипедов ушли с российского рынка. О том, что из себя представляет мир с новой мобильностью — обсудим на круглом столе.

    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Как сегодня выглядит рынок шеринга малых транспортных средств — каковы его особенности? Какие факторы влияют на него в этот сезон?
    • Как менялся спрос на аренду самокатов и велосипедов? Сказалось ли на нем сокращение продаж и уход с рынка крупных иностранных продавцов? Почему прокат самокатов развивается активнее, чем велосипедов?
    • Какие трудности есть у развития малой мобильности в Петербурге сегодня?
    • Поправки в правила пользования самокатами обсуждают не первый раз — нужно ли жесткое регулирование в этой сфере? Насколько в принципе безопасны электросамокаты?
    • Шеринг или владение самокатом и велосипедом: плюсы и минусы.
    • Каково состояние городской инфраструктуры для передвижения на самокатах и велосипедах (дорожки, парковки, стоянки и т.д.)? Что нужно для ее развития?
    • Перспективы развития малой мобильности — может ли прокат самокатов стать общественным транспортом нового времени?

    По вопросам участия обращаться:

    Маргарита Комиссарова, +7 (905) 212-56-91, margarita.k@fontanka.ru

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