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    27 июня — круглый стол «Ипотека как залог развития рынка недвижимости — 2022»

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    Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» 27 июня 2022 г. в 12:00 приглашают Вас в Ассоциацию «Объединение строителей Санкт-Петербурга» (по адресу: Адмиралтейская наб., д.10) принять участие в круглом столе.

    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Ситуация на рынке недвижимости — 2022. В какие сроки сдаются старые объекты? Насколько активно идет введение новых? Объемы ввода жилья в 2022 году. Насколько бесшовно удалось ли перейти на новые схемы работы с поставщиками? Как идет процесс импортозамещения? Динамика продаж в 2-м квартале 2022 года.

    • Новые условия по ипотеке. Активизировался ли рынок ипотеки и продаж недвижимости после изменения условий по госпрограмме? Сколько ипотечных кредитов было выдано во 2-м квартале? Динамика по отношению к 1-му кварталу. Какие условия предлагают банки по собственным ипотечным программам?

    • Рынок вторичной недвижимости. Восстановился ли после спада? Что происходит с ипотекой на «вторичке»?

    • Рынок страхования недвижимости и ипотечных сделок. Увеличился ли интерес к страхованию в условиях нестабильности? Какие риски страхуют чаще всего? Ужесточаются ли условия по страхованию ипотеки? Как сейчас обычно происходит процедура страхования ипотеки и какие риски необходимо застраховать? Динамика страховых сделок в 2022 году.

    • Каковы перспективы развития рынка недвижимости в 2022-м году?

    К участию в круглом столе приглашаются представители банков, страховых компаний, застройщиков, эксперты рынка.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 27 июня 2022 года

    По вопросам участия обращаться:

    Петрова Эльвира, +7 (909) 579–90–97, elvira@fontanka.ru

    План мероприятий

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