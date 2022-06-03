27 июня — круглый стол «Ипотека как залог развития рынка недвижимости — 2022»

Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» 27 июня 2022 г. в 12:00 приглашают Вас в Ассоциацию «Объединение строителей Санкт-Петербурга» (по адресу: Адмиралтейская наб., д.10) принять участие в круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
• Ситуация на рынке недвижимости — 2022. В какие сроки сдаются старые объекты? Насколько активно идет введение новых? Объемы ввода жилья в 2022 году. Насколько бесшовно удалось ли перейти на новые схемы работы с поставщиками? Как идет процесс импортозамещения? Динамика продаж в 2-м квартале 2022 года.
• Новые условия по ипотеке. Активизировался ли рынок ипотеки и продаж недвижимости после изменения условий по госпрограмме? Сколько ипотечных кредитов было выдано во 2-м квартале? Динамика по отношению к 1-му кварталу. Какие условия предлагают банки по собственным ипотечным программам?
• Рынок вторичной недвижимости. Восстановился ли после спада? Что происходит с ипотекой на «вторичке»?
• Рынок страхования недвижимости и ипотечных сделок. Увеличился ли интерес к страхованию в условиях нестабильности? Какие риски страхуют чаще всего? Ужесточаются ли условия по страхованию ипотеки? Как сейчас обычно происходит процедура страхования ипотеки и какие риски необходимо застраховать? Динамика страховых сделок в 2022 году.
• Каковы перспективы развития рынка недвижимости в 2022-м году?
К участию в круглом столе приглашаются представители банков, страховых компаний, застройщиков, эксперты рынка.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».
Круглый стол пройдет в 12:00 / 27 июня 2022 года
По вопросам участия обращаться:
Петрова Эльвира, +7 (909) 579–90–97, elvira@fontanka.ru