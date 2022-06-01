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    «Эпично». В Выборге сняли на видео пожар и взрыв автомобиля с газовыми баллонами

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    3 комментария

    Эффектный взрыв горящего автомобиля сняли на видео жители Выборга вечером 31 мая. В кульминационный момент никто не проронил ни звука. Испугался лишь ребёнок. А после за кадром прозвучал лаконичный комментарий: «Эпично».

    Запись опубликована в группе «Интересные события в Выборге» во «ВКонтакте».

    Сообщение о пожаре на Приморской улице в Выборге поступило в 19:21. У дома 22А горел легковой автомобиль, сообщает областное управление МЧС. К 19:35 возгорание ликвидировали силами восьми человек и двух единиц техники. Пострадавших нет.

    Как уточнили 47news в полиции, загорелся автомобиль «Хенде», огонь также повредил соседний автомобиль — у «Форда» обгорела краска. Очевидцы говорят о том, что в сгоревшей машине было установлено газовое оборудование.

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    Комментарии (3)

    AlexZZZ
    У меня после просмотра этого видео реакция была: "Идиоты .....". Это про людей которые снимали.
    Возможно конечно в машинах на газу газ не в железных баллонах - я не в курсе.
    Но я помню из детства ещё - если в деревне горел дом, то первое что делали это вытаскивали газовые баллоны, а потом пытались тушить дом.
    Потому как если рванет 50 л. газовый баллон - мало не покажется, и куда ошмётки баллона полетят - неизвестно.
    07A
    А где чудик, который недавно писал, что автомобили на газе совершенно безопасны и не взрываются?
    Аристотель
    Самая лучшая реакция была у пуделя: гав! гав!
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