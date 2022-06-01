«Эпично». В Выборге сняли на видео пожар и взрыв автомобиля с газовыми баллонами

Эффектный взрыв горящего автомобиля сняли на видео жители Выборга вечером 31 мая. В кульминационный момент никто не проронил ни звука. Испугался лишь ребёнок. А после за кадром прозвучал лаконичный комментарий: «Эпично».

Запись опубликована в группе «Интересные события в Выборге» во «ВКонтакте».