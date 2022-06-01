«Эпично». В Выборге сняли на видео пожар и взрыв автомобиля с газовыми баллонами

Эффектный взрыв горящего автомобиля сняли на видео жители Выборга вечером 31 мая. В кульминационный момент никто не проронил ни звука. Испугался лишь ребёнок. А после за кадром прозвучал лаконичный комментарий: «Эпично».
Запись опубликована в группе «Интересные события в Выборге» во «ВКонтакте».
Сообщение о пожаре на Приморской улице в Выборге поступило в 19:21. У дома 22А горел легковой автомобиль, сообщает областное управление МЧС. К 19:35 возгорание ликвидировали силами восьми человек и двух единиц техники. Пострадавших нет.
Как уточнили 47news в полиции, загорелся автомобиль «Хенде», огонь также повредил соседний автомобиль — у «Форда» обгорела краска. Очевидцы говорят о том, что в сгоревшей машине было установлено газовое оборудование.