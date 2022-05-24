Жительница Омска нашла в голове нож, когда расчесывалась после бурной ночи

Нож у себя в голове нашла жительница Омска, когда утром решила причесаться после вечеринки. Невероятную историю 24 мая рассказали в региональном минздраве.
Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на местный минздрав, женщина сразу же обратилась за медицинской помощью. Врачи изъяли из головы бытовой предмет, при этом пациентка почти не пострадала.
«Нож пробил свод черепа и вошел аккурат между долями мозга, в межполушарное пространство, ничего не повредив», — объяснили отсутствие последствий травм в минздраве.
Объяснить происхождение ножа в черепной коробке девушка не смогла.