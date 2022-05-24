Жительница Омска нашла в голове нож, когда расчесывалась после бурной ночи

Нож у себя в голове нашла жительница Омска, когда утром решила причесаться после вечеринки. Невероятную историю 24 мая рассказали в региональном минздраве.



Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на местный минздрав, женщина сразу же обратилась за медицинской помощью. Врачи изъяли из головы бытовой предмет, при этом пациентка почти не пострадала.