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    В Европе начали вводить карантин из-за оспы обезьян

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    5 комментариев

    Власти Бельгии вводят 21-дневный карантин для заболевших оспой обезьян. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщает местная газета La Libre Belgique.

    По данным издания, такое решение было принято по итогам заседания бельгийской группы оценки рисков — после того, как в стране выявили три случая заражения этой болезнью.

    «Фонтанка» писала, что случаи заражения оспой обезьян с конца апреля фиксируются по всему миру. По состоянию на 22 мая их выявлено уже 92 в 12 странах. 28 случаев были подтверждены за последние сутки. При этом в ООН осудили гомофобию на фоне вспышки оспы обезьян в мире. В России, по данным главы Минздрава Михаила Мурашко, пока не зафиксировано ни одного случая заболевания.

    Подробнее о том, что это за болезнь и нужно ли её бояться россиянам, читайте в нашем материале.

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    Комментарии (5)

    sektor7
    Вот это легенда для отказа в приемке обездоленных, въехавших в количестве 5 млн человек.
    Pilat
    А Россия снова на те же грабли
    Вместо того чтобы немедленно закрыть все границы наглухо, мы подождем когда оспа придёт к нам.
    Молодцы!
    Инфекционисты 100-го уровня!
    07A
    Просто мужеложство очень распространено среди "Торнадо", пока оспа обезьян распространяется среди них.
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