В Европе начали вводить карантин из-за оспы обезьян

Власти Бельгии вводят 21-дневный карантин для заболевших оспой обезьян. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщает местная газета La Libre Belgique.

По данным издания, такое решение было принято по итогам заседания бельгийской группы оценки рисков — после того, как в стране выявили три случая заражения этой болезнью.



«Фонтанка» писала, что случаи заражения оспой обезьян с конца апреля фиксируются по всему миру. По состоянию на 22 мая их выявлено уже 92 в 12 странах. 28 случаев были подтверждены за последние сутки. При этом в ООН осудили гомофобию на фоне вспышки оспы обезьян в мире. В России, по данным главы Минздрава Михаила Мурашко, пока не зафиксировано ни одного случая заболевания.

