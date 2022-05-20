Осторожно, дети! «Фонтанка» показывает прыжок 11-летнего самокатчика под троллейбус

Прокуратура поставила на контроль проверку обстоятельств, при которых троллейбус травмировал 11-летнего четвероклассника в Петроградском районе Петербурга. Видео оправдывает женщину-водителя.
Запись с уличной камеры оказалась в распоряжении «Фонтанки» 20 мая. Судя по кадрам, школьник и троллейбус № 31 накануне ехали навстречу друг другу по Большому проспекту Петроградской стороны. Мальчик двигался по тротуару и должен был видеть поток автомобилей, под который он буквально прыгнул на самокате.
От удара о троллейбус ребёнка отбросило. В больницу его увезли в состоянии средней степени тяжести.
«Ход проведения проверочных мероприятий по факту ДТП контролируется надзорным ведомством», — сообщили в прокуратуре Петербурга.