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    Осторожно, дети! «Фонтанка» показывает прыжок 11-летнего самокатчика под троллейбус

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    4 комментария

    Прокуратура поставила на контроль проверку обстоятельств, при которых троллейбус травмировал 11-летнего четвероклассника в Петроградском районе Петербурга. Видео оправдывает женщину-водителя.

    Запись с уличной камеры оказалась в распоряжении «Фонтанки» 20 мая. Судя по кадрам, школьник и троллейбус № 31 накануне ехали навстречу друг другу по Большому проспекту Петроградской стороны. Мальчик двигался по тротуару и должен был видеть поток автомобилей, под который он буквально прыгнул на самокате.

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    От удара о троллейбус ребёнка отбросило. В больницу его увезли в состоянии средней степени тяжести.

    «Ход проведения проверочных мероприятий по факту ДТП контролируется надзорным ведомством», — сообщили в прокуратуре Петербурга.

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    Комментарии (4)

    DEMOMON
    М-да. Странный манёвр.
    Alex000
    Буквально две секунды отделяли его от достижения нирваны.
    NoName1234
    Надавать ему ремня.
    Родителям штраф 50000, для начала
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