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    В БДТ представят «Привидения» со Светланой Крючковой в главной роли

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    В БДТ им. Товстоногова (Основная сцена) готовится к постановке спектакль «Привидения» по одноименной пьесе Генрика Ибсена. Режиссер — Роман Мархолиа. Премьерные показы назначены на 8 и 9 июня.

    Фото: Стас Левшин, пресс-служба БДТ
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    «Привидения» — новая совместная работа народной артистки РСФСР Светланы Крючковой и режиссера Романа Мархолиа на сцене БДТ. Ранее они уже работали вместе над постановками «Игрок» (2015) и «Жизнь впереди» (2019).

    Центром спектакля станет Фру Алвинг — одна из знаковых ролей мировой драматургии. Режиссер Роман Мархолиа так говорит о совместной работе: «Для актрисы, которая сама по себе вселенная, — это редкая возможность проявить арсенал своих возможностей. Светлана Крючкова — вневременная актриса: она соединила в себе много разных эпох и бесстрашно откликается на энергию сегодняшнего дня. Мы с ней работаем больше 20 лет, но такого материала у нас еще не было: сочетание внешнего аскетизма с вулканическими взрывами. Это сложнейшая актерская задача. Роль Фру Алвинг требует от исполнителя уникального сценического и жизненного опыта, что под силу только такому виртуозному мастеру как Крючкова».

    Одной из самых знаковых постановок «Привидений» в истории русского театра является версия МХТ. В 1905 в Художественном театре поставили «Привидения». В нем центральной героиней была Фру Альвинг, ее роль исполнила Маргарита Савицкая (1868–1911). Петербургские спектакли начала XX века сосредотачивались уже на образе Освальда. Роли знаменитых Освальдов играли актеры Самойлов, Орленев, Ходотов.

    Кроме Светланы Крючковой в постановке заняты артисты Иван Федорук, Игорь Волков (артист Александринского театра), Сергей Стукалов, Яна Савицкая, Полина Маликова (Толстун), Денис Борисенко.

    Перевод пьесы и её сценическую версию подготовил режиссёр Роман Мархолиа.

    16+
    Полина Никитина

    Фото: Стас Левшин, пресс-служба БДТ

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