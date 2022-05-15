В БДТ представят «Привидения» со Светланой Крючковой в главной роли

Центром спектакля станет Фру Алвинг — одна из знаковых ролей мировой драматургии. Режиссер Роман Мархолиа так говорит о совместной работе: «Для актрисы, которая сама по себе вселенная, — это редкая возможность проявить арсенал своих возможностей. Светлана Крючкова — вневременная актриса: она соединила в себе много разных эпох и бесстрашно откликается на энергию сегодняшнего дня. Мы с ней работаем больше 20 лет, но такого материала у нас еще не было: сочетание внешнего аскетизма с вулканическими взрывами. Это сложнейшая актерская задача. Роль Фру Алвинг требует от исполнителя уникального сценического и жизненного опыта, что под силу только такому виртуозному мастеру как Крючкова».



Одной из самых знаковых постановок «Привидений» в истории русского театра является версия МХТ. В 1905 в Художественном театре поставили «Привидения». В нем центральной героиней была Фру Альвинг, ее роль исполнила Маргарита Савицкая (1868–1911). Петербургские спектакли начала XX века сосредотачивались уже на образе Освальда. Роли знаменитых Освальдов играли актеры Самойлов, Орленев, Ходотов.

