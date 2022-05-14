14-летнему Захару срочно требуется операция, но квот нет

У Захара обнаружили болезнь Шейермана — Мау, в результате которой у мальчика деформировался позвоночник. Болезнь очень быстро прогрессирует, из-за этого страдают все внутренние органы, нарушается кровообращение. Петербургские медики настаивают на срочной операции. Но квот уже нет. Нет у Захара и времени их ждать.



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«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Захар Хуснутдинов, 14 лет.

Деформация позвоночника.

Спасёт операция. Стоимость 794 325 руб.

«В шесть лет сын перенёс операцию на открытом сердце – врачи ещё в полгода обнаружили у него врождённый порок сердца, сужение аорты. Операция прошла успешно, Захар рос и развивался наравне со сверстниками, занимался плаванием.

Но год назад на плановом обследовании врачи обнаружили у сына искривление позвоночника. Внешне это выглядело как сильная сутулость и не доставляло особого дискомфорта. Захару рекомендовали носить корсет, заниматься ЛФК, пройти курсы массажа. Но, к сожалению, все это не улучшило его состояние – за полгода градус искривления резко увеличился, образовался горб, начались сильные боли.



Камчатские ортопеды направили нас на операцию в Санкт-Петербург. В Центре имени Альбрехта врачи подтвердили: болезнь прогрессирует, искривление в грудном отделе критично увеличилось и стало S-образным — страдают все внутренние органы, нарушается кровообращение. Из-за искривления в поясничном отделе сместился таз. Из-за перенесенной операции на сердце у Захара очень высокий риск развития осложнений. Ему срочно нужно исправить искривление позвоночника. Но беда в том, что квоты на такие операции в клинике закончились, а времени на ожидание у Захара нет. Прошу вашей помощи!» Майя Хуснутдинова, Камчатский край.

Андрей Першин, заведующий вторым детским травматолого-ортопедическим отделением Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Г. А. Альбрехта (Санкт-Петербург):

«У Захара болезнь Шейермана — Мау (наследственное заболевание костно-мышечной системы. — Прим. ред.), гиперкифоз грудного отдела позвоночника с выраженным болевым синдромом. Из-за перенесённой операции на сердце есть высокий риск развития вторичной дыхательной недостаточности и декомпенсации внутрисердечной гемодинамики. Мальчику требуется срочная операция для инструментальной фиксации грудопоясничного отдела позвоночника с коррекцией кифосколиотической деформации».



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