Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов и ведущая Елена Болдышева.
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Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов и ведущая Елена Болдышева.
Подкаст «Итоги недели с Андреем Константиновым»: Google «ВКонтакте» Apple iTunes
08 апреля 2022, 17:20«Итоги недели» с Андреем Константиновым:
25 марта 2022, 17:10«Итоги недели» с Андреем Константиновым:
22 апреля 2022, 17:20«Итоги недели» с Андреем Константиновым:
06 мая 2022, 17:20«Итоги недели» с Андреем Константиновым:
21 января 2022, 17:30«Итоги недели» с Андреем Константиновым:
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