Музыкант о кутеже на Крестовском: 9 мая гость со знаком V и под охраной сломал нос вокалисту за отказ петь военные песни

Гость ресторана на Крестовском острове испортил выступление и лицо вокалисту, отказавшемуся менять репертуар. В «Карл и Фридрих» говорят, что служба безопасности не вмешалась, музыканты добавляют — не рискнула.



О случившемся на Южной дороге «Фонтанке» 11 мая рассказал Антон — гитарист коллектива, игравшего в «Карл и Фридрих» два дня назад. Площадка, можно сказать, родная, на ней выступают с начала нулевых. Программа обычная: русские песни вперемешку с англоязычными. Один из гостей оказался более требовательным.

В День Победы он изъявил желание послушать военные песни, в репертуаре музыкантов композиций не оказалось. Вежливый, как говорят, ответ загулявшего гостя не удовлетворил: примерно через час он повторил требование, а потом ринулся напролом.

Дальнейшее попало на видео, опубликованное в телеграм-канале команды Ксении Собчак «Осторожно, новости». На кадрах мужчина в светлой рубашке с буквой V из георгиевской ленточки прорывается к вокалисту с криками и бранью: «Ты американец? Иди сюда. Ты американец, а? …Он американец?»

Артист в это время пытается защитить гитару, ему на помощь как раз бросился Антон. Говорит, попытался вклиниться, но слушатель вцепился так, что было не оторвать. Сзади же наседали его нетрезвые друзья, охрана встала полукругом, не пропуская никого к махавшему кулаками.

На заднем фоне слышно, по всей видимости, службу безопасности: «Внимание всем постам, нападение на сцену у «Карла».

«Месиво, всё попадало: стойка, микрофон, планшет, телефон был под ногами», — говорит Антон, отмечая, что служба безопасности помогала разве что словом — уговаривали успокоиться, но не лезли. «Боялись, что ли? То есть нас будут убивать, а они будут смотреть?»

Кто устроил дебош, он не знает. Мужчину с ленточкой видел впервые, но после выходки видел, как тот скрылся в VIP-комнате, отгородившись от всех охраной.

