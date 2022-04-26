В России предлагают регистрировать ДНК-профили домашних собак

Россияне любят собак и охотно их заводят. Но не все выгуливают своих питомцев как положено: не загрязняя улицы и окружающую среду. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предложил способ это исправить. Для реализации не потребуется финансовых вложений — нужна только законодательная поддержка.



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Количество домашних животных в России с каждым годом увеличивается. По данным опроса, проведенного компанией Mars Petcare в 2020 году*, с 2017 по 2020 год число их у граждан выросло на 12 миллионов, 2 из которых приходятся на собак.

Но, к сожалению, культура выгула хвостатых друзей в России пока не на высоте. Из-за спешки, лени или по другим причинам многие владельцы собак нередко не убирают за ними во время прогулки. Дмитрий Давыдов на своем сайте справедливо отмечает, что оставленные фекалии не только создают дискомфорт прохожим и издают неприятный запах, но и могут стать причиной распространения инфекции. Кал собак может содержать опасные патогены: например, лямблии, сальмонеллы, кишечную палочку. Ими могут заразиться другие животные, обнюхивающие оставленные экскременты. Разлагаясь, фекалии загрязняют даже воздух — это обнаружили американские исследователи из Сиэтла и Бостона в 2014 году.**



Не убирать за своей собакой — это нарушение закона, за которое полагается штраф. В Москве, например, он составляет 1000–2000 рублей, в Петербурге — от 500 рублей. Однако в реальности за оставленный на газоне или дорожке «собачий подарочек» хозяина животного штрафуют очень редко. Надо отметить: в 2019 году *** петербургский ЗакС поднимал вопрос очищения улиц от фекалий, но решение принято не было. Тогда депутат одного из городских муниципальных округов Дмитрий Ильковский отмечал: пока штрафовать нарушителей некому, от их повышения толку не будет.

К слову, не наказывают рублем в том числе потому, что установить нарушителя очень трудно. Для этого нужно, чтобы кто-то подал заявление и предоставил доказательство — например, фото или видео самого процесса. Да и тогда недобросовестный собаковладелец может сказать, что он убрал, а «сюрприз» на том же месте оставил какой-то чужой пес.

Чтобы решить эту проблему, Дмитрий Давыдов предлагает использовать современные технологии и обязать всех владельцев зарегистрировать своих собак в специальной ДНК-базе. Тогда коммунальные службы будут, следя за чистотой территории, передавать найденные фекалии в лабораторию, а та сможет точно установить, кто именно их оставил. Ошибок не будет: ДНК можно определять по 16 генетическим маркерам, это гарантирует точность. А не убравшему за собакой человеку выпишут крупный штраф, включающий и стоимость проведения анализа. Чтобы реализовать эту идею, необходима законодательная поддержка государства.



Подобный метод уже доказал свою эффективность в ряде стран. Например, в Израиле: в середине 2021 года всех собаковладельцев Тель-Авива обязали обновить документы на животных, включив в них ДНК-профиль пса. Если загрязнение города обнаружат, владелец собаки получает штраф по почте и обязан его оплатить. Аналогичное правило было введено в Америке в 2011 году. Спустя несколько лет, как сообщало издание «Вашингтон пост» в 2015-м, чиновники отметили: города стали чище. ****

Дмитрий Давыдов предлагает законодательно обязать российских собаковладельцев сдать ДНК-профили питомцев в течение двух лет после принятия соответствующего документа. Освободить от регистрации автор проекта «20 идей по развитию России» предлагает собак-поводырей, служебных псов и, конечно, животных из приютов. Для инвалидов, пенсионеров и других представителей социально уязвимых слоев населения Давыдов рекомендует сделать регистрацию льготной. А спустя два года повысить штрафы за оставленные домашней собакой на улице фекалии. Часть штрафов, которые будут платить несознательные граждане, Давыдов предлагает направить на строительство инфраструктуры для выгула. Автор проекта «20 идей по развитию России» уверен, что это реально внедрить, если только страна поддержит его идеи необходимыми законами.



«Идея понятная, — считает эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Китаев. — Я думаю, что большинство владельцев домашних животных и жителей это поддержат, потому что неубранные собачьи экскременты на улицах — большая беда».

Давыдов надеется, что его предложения будут приняты и принесут пользу. Он уверен: если его инициатива получит законодательную поддержку, улицы станут гораздо чище, экологическая обстановка улучшится, а собаки будут меньше болеть, что в конечном итоге положительно скажется на кармане их владельцев. Кроме того, бизнес, который развивает инфраструктуру для животных, тоже останется в плюсе, поскольку будет получать заказы и работу. А горожане смогут гулять с питомцами в специально отведенных для этого местах — и прогулки станут комфортнее.

Ирина КОЗЛОВА

На правах рекламы

* ТАСС «Опрос: число домашних собак и кошек», читать подробнее ; ** livescience.com «Проблема экскрементов: что делать с 10 миллионами тонн собачьих отходов», читать подробнее ; *** «Парламентская газета», «В Петербурге хотят увеличить штрафы для хозяев собак», читать подробнее ;



**** «Вашингтон пост», «ДНК использовалась, чтобы связать владельцев собак с пометом их питомцев», читать подробнее .

