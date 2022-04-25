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    Светлана Сурганова отметит день рождения своей группы традиционным концертом в Петербурге

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    «Сурганова и Оркестр» имеет традицию отмечать день рождения коллектива концертом в Северной столице. Не станет исключением и этот год — 28 апреля Светлана Сурганова выйдет на сцену ДК им. Ленсовета, чтобы отметить 19-й год существования своей группы. (6+)

    Фото: предоставлено организаторами
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    В прошлом году у Светланы Сургановой вышла дилогия альбомов. Релизы «Все будет» и «Завтра» имеют похожие обложки и суммарно включают в себя 22 новые песни.

    Все это дополнили клипы на свежие композиции — песни «Акварель», «Волчица» и «Ливень осенний» были экранизированы в виде философской трилогии. Режиссером всех трех видео стала Анастасия Лаврова.

    Наверняка без этих новинок не обойдется и грядущий концерт. Но стоит также ждать сюрпризов, ведь, как сообщают организаторы, девиз весенних концертов Сургановой: никаких правил. Со сцены помимо хитов прозвучат и редкие песни коллектива, поэтому довольны будут все — и те, кто знаком с творчеством Светланы Сургановой поверхностно, и самые преданные фанаты.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: предоставлено организаторами

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