Светлана Сурганова отметит день рождения своей группы традиционным концертом в Петербурге

«Сурганова и Оркестр» имеет традицию отмечать день рождения коллектива концертом в Северной столице. Не станет исключением и этот год — 28 апреля Светлана Сурганова выйдет на сцену ДК им. Ленсовета, чтобы отметить 19-й год существования своей группы. (6+)

В прошлом году у Светланы Сургановой вышла дилогия альбомов. Релизы «Все будет» и «Завтра» имеют похожие обложки и суммарно включают в себя 22 новые песни.



Все это дополнили клипы на свежие композиции — песни «Акварель», «Волчица» и «Ливень осенний» были экранизированы в виде философской трилогии. Режиссером всех трех видео стала Анастасия Лаврова.

