17 мая — круглый стол «Инвестиции в жилье высокого сегмента: дорого, но прибыльно?»

О том, как будет развиваться рынок жилья классов «бизнес» и «элита» и стоит ли инвестировать в дорогое жилье — обсудим на круглом столе.

В прошлом году, по данным Colliers International, в Петербурге продали около 500 тыс. кв. м жилья бизнес и премиум-класса. Выход на рынок новых объектов, несмотря на высокие цены, покупатели встречают «на ура», особенно в элитном сегменте, где за последние годы сложился определенный дефицит предложения. При этом жилье высокого сегмента за последние годы подорожало едва ли не больше, чем в масс-маркете, а значит, можно рассматривать его не только как статусное место жительства.

1) Есть ли дефицит качественных дорогих проектов на рынке? С чем он связан?

2) Спрос на дорогую недвижимость: инвестиции или покупка «для себя»? В какие объекты стоит вкладывать средства?

3) Нужно ли делить дорогой сегмент на классы — чем бизнес-класс принципиально отличается от элитного?

4) Границы локаций для бизнес-класса расширяются, элита пока не выходит за привычные рамки — каков принцип формирования географии проектов?

5) Цены растут во всех сегментах — есть ли предел, выше которого покупатели не готовы платить в элитном жилье и бизнес-классе? Будут ли при нынешнем уровне цен

6) Реконструкция исторических зданий как перспектива развития жилья в центре города?

7) Новые проекты — их особенности и запросы покупателей?



К участию приглашаются : девелоперы, застройщики, эксперты рынка недвижимости и финансов.

Круглый стол пройдет 17 мая 2022 года в 12:00.

По вопросам участия обращаться:

Петрова Эльвира, +7 (909) 579–90–97, elvira@fontanka.ru