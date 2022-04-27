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    17 мая — круглый стол «Инвестиции в жилье высокого сегмента: дорого, но прибыльно?»

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    О том, как будет развиваться рынок жилья классов «бизнес» и «элита» и стоит ли инвестировать в дорогое жилье — обсудим на круглом столе.

    В прошлом году, по данным Colliers International, в Петербурге продали около 500 тыс. кв. м жилья бизнес и премиум-класса. Выход на рынок новых объектов, несмотря на высокие цены, покупатели встречают «на ура», особенно в элитном сегменте, где за последние годы сложился определенный дефицит предложения. При этом жилье высокого сегмента за последние годы подорожало едва ли не больше, чем в масс-маркете, а значит, можно рассматривать его не только как статусное место жительства.

    Вопросы для обсуждения:

    1) Есть ли дефицит качественных дорогих проектов на рынке? С чем он связан?

    2) Спрос на дорогую недвижимость: инвестиции или покупка «для себя»? В какие объекты стоит вкладывать средства?

    3) Нужно ли делить дорогой сегмент на классы — чем бизнес-класс принципиально отличается от элитного?

    4) Границы локаций для бизнес-класса расширяются, элита пока не выходит за привычные рамки — каков принцип формирования географии проектов?

    5) Цены растут во всех сегментах — есть ли предел, выше которого покупатели не готовы платить в элитном жилье и бизнес-классе? Будут ли при нынешнем уровне цен

    6) Реконструкция исторических зданий как перспектива развития жилья в центре города?

    7) Новые проекты — их особенности и запросы покупателей?

    К участию приглашаются : девелоперы, застройщики, эксперты рынка недвижимости и финансов.

    Круглый стол пройдет 17 мая 2022 года в 12:00.

    По вопросам участия обращаться:

    Петрова Эльвира, +7 (909) 579–90–97, elvira@fontanka.ru

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