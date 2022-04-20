ФСБ заявила о хищениях в филиалах РАНХиГС в Ростове-на-Дону и Хабаровске

Федеральная служба безопасности пресекла хищения в ростовском и хабаровском филиалах Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Об этом 20 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.



По данным силового ведомства, сотрудники и руководство филиалов расхищали средства, выделенные на реализацию программы повышения профессиональной квалификации «Системный подход в управлении регионом». Региональные управления СК возбудили уголовные дела по статье о мошенничестве.

