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    ФСБ заявила о хищениях в филиалах РАНХиГС в Ростове-на-Дону и Хабаровске

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    1 комментарий

    Федеральная служба безопасности пресекла хищения в ростовском и хабаровском филиалах Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Об этом 20 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

    По данным силового ведомства, сотрудники и руководство филиалов расхищали средства, выделенные на реализацию программы повышения профессиональной квалификации «Системный подход в управлении регионом». Региональные управления СК возбудили уголовные дела по статье о мошенничестве.

    В ФСБ отметили, что руководство РАНХиГС оказывает полное содействие расследованию.

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    Комментарии (1)

    angel of death
    браво ФСБ! побольше бы ловли реального жулья, из-за которого вся страна рассыпается... если хотя бы 80% коррупционеров и ворья пересажать, то может остальные 20% задумаются и что-то случится удивительное - брать перестанут на лапу, откусывать из общего потока финансовых поступлений, расхищать казёное имущество, воровать государственные фантики...
    нужно почаще копаться в верхах, и там, где простые оперативники не пройдут со своей корочкой... глядишь и на освободившиеся места посадят честных, кому зарплаты в 300-600К хватит за глаза и за уши... нужны в этих креслах те, кто хочет что-то реально менять в стране в лучшую сторону, а не пустомелить год от года и выводить за бугор награбленное...
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