В России бездомным предлагают давать пособие по безработице

Сколько в России бездомных людей — не знает никто. В последний раз их официально пересчитывали в 2010 году и, по данным Росстата, насчитали 64 тысячи человек*. Но сейчас СМИ, ссылаясь на сотрудников различных благотворительных организаций, говорят, что число человек, живущих на улице, может достигать 4,5 миллиона. Как им помочь? Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов уверен, что это можно сделать с законодательной поддержкой государства.



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Причиной бездомности часто считают алкоголизм и другие зависимости. Но это ошибочное мнение. Старейшая благотворительная организация, работающая с такими людьми, сообщает: на первом месте среди причин, по которым лишаются места жительства, стоят карьерные чаяния. Люди переезжают в большой город, чтобы найти работу и кормить семью, но становятся жертвами непорядочного работодателя, болезни или других неприятностей. Оставшись без работы, они быстро оказываются и без жилья, потому что за съемную квартиру нужно платить. На втором месте по частоте среди причин бездомности — проблемы в семье, на третьем — другие финансовые проблемы: например, взыскание жилья за долги, конфликт с соседями.



На сайте проекта автор «20 идей по развитию России» подчеркивает, что мало кому из бездомных нравится их образ жизни, но каждый день, проведенный на улице, снижает шансы на нормальное трудоустройство.

«На сегодняшний день в России бездомные не могут встать на учет по безработице и получать пособие. Официально трудоустроить их удается в основном благодаря усилиям общественных организаций, но этого мало. Поэтому зачастую многие работоспособные бездомные россияне задействованы в неформальном или криминальном секторах, которые, как правило, не помогают восстановить статус в обществе и обрести место жительства», — отмечает Дмитрий Давыдов.

Решать проблему он предлагает поэтапно. Прежде всего, следует позволить бездомным гражданам вставать на учет в центр занятости и получать там пособие по безработице. А если обратившийся за помощью человек не меньше месяца живет на улице, ему, считает Давыдов, нужно предоставить жилье — но только на два месяца и с условием, что он выйдет на любую работу, которую ему сумеют подобрать. Люди с зависимостями должны пройти лечение и реабилитацию.



Дмитрий Давыдов считает, что за два месяца бездомный сможет встать на ноги. И даже если нет, ему можно и дальше помогать, дав возможность проживания за минимальную стоимость или бесплатно.

К слову, схожую политику ведет соседняя с нами Финляндия. Согласно концепции «Жилье прежде всего»** власти сначала предоставляют бездомному помещение для жизни — для этих целей в стране выделены 18 тысяч квартир в 57 населенных пунктах. А уже затем с ним начинают заниматься социальные работники: помогают устранить причины того, что человек оказался на улице. Финское правительство отмечает: это экономически целесообразно, поскольку в конечном итоге ощутимо снижаются расходы на соцобеспечение.

В Ирландии программа «Жилье прежде всего» действует с 2018 года. Местные власти обязаны предоставлять место для ночлега тем, кто оказался в трудной ситуации. Одиноких людей могут временно поселить в хостел, семье с детьми дают комнату в общежитии или в семейном центре с бесплатными нянями. Но пользоваться этими возможностями может только гражданин, который активно пытается решить проблему — причину его бездомности.



Устранить сложности с трудоустройством бездомных людей автор проекта «20 идей по развитию России» предлагает законодательно: дав налоговые льготы компаниям, которые берут их на работу. Давыдов уверен, что такая мера привлечет бизнес к сотрудничеству с центрами занятости.

«Есть большая трудность с трудоустройством, — подтверждает Антон Шалаумов, координатор проекта «Автобус милосердия» для бездомных людей благотворительного фонда имени Димитрия Солунского. — Работодатели не очень хотят нанимать их, потому что боятся брать в штат человека без прописки. Введение налоговой льготы могло бы привлечь бизнес, больше компаний стали бы рассматривать возможность найма бездомных»

Но, конечно, оказывать длительную помощь нужно только реально нуждающимся. Чтобы не было злоупотреблений, Дмитрий Давыдов предлагает запрашивать подтверждение проживания на улице: например, направление от благотворительной организации или органов правопорядка. Повторное участие в программе возможно не раньше, чем через год.



Дмитрий Давыдов надеется, что его предложение будет принято и принесет пользу и конкретным людям, которые нуждаются в помощи, и всему обществу в целом: появятся новые рабочие места, снизится количество бездомных в стране и, как следствие, снизится преступность. Для этого нужна законодательная поддержка. Экономическая выгода заключается в уменьшении затрат на медицинское обслуживание бездомных, поскольку ряд заболеваний они приобретают именно из-за существования на улице. Получив нормальное жилье, они сохранят здоровье. Главное же — людям в трудной ситуации или на грани потери дома будет легче пережить кризис, повысится качество и продолжительность их жизни.

*Аналитика «Российской Газеты» по докладу Росстата, основанном на итогах Всероссийской переписи населения 2010 года. https://rg.ru/2012/12/19/rosstat-site.html

**Подробнее о концепции «Жилье прежде всего»

Ирина Козлова На правах рекламы

