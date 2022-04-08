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    «Итоги недели» с Андреем Константиновым

    Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Венера Галеева.

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    Подкаст «Итоги недели с Андреем Константиновым»: Google «ВКонтакте» Apple iTunes

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