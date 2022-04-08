    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 4

    6 м/с, южн

    737мм

    86%

    Подробнее
    usd76.25eur83.29
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Вспыхнули пары спирта. Пациентка Елизаветинской больницы получила ожоги во время операции

    О том, что в Елизаветинской больнице «загорелась» пациентка, стало известно 8 апреля — после того, как она обратилась за консультацией в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Туда направили оперировавшие ее травматологи.

    8
    Печать

    Как рассказал «Фонтанке» заместитель главного врача Елизаветинской больницы по хирургии Денис Чернышев, женщина поступила на плановую операцию в начале прошлой недели: «На операционном столе при использовании электрокоагулятора вспыхнули пары спирта, скопившиеся под бельем, которое ограничивает послеоперационную область — рану. Площадь ожогов — менее 1 % тела, они поверхностные, особого лечения не требуют. Причем пострадала кожа не вокруг раны, а у плеча и шеи».

    Травматологи Елизаветинской больницы выписали пациентку в среду, 6 апреля. Вместе с выписным эпикризом дали рекомендацию амбулаторно проконсультироваться у комбустиологов ожогового отделения НИИ скорой помощи им. Джанелидзе — на всякий случай, поскольку полученные ожоги — покраснение кожи площадью с ладонь в одном месте и трехсантиметровый пузырь в другом — не нуждаются в серьезном хирургическом лечении, для их заживления достаточно нанесения лекарственных мазей.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (8)

    rings89
    Мне поставили ожог 2 степени,химический,месяц назад, на лице, месяц обещают все выплатить,не то в суд иду. Они никогда не виноваты,мне сначала заявили,что это особенность моей кожи.Понимаете,да,хотели дуру сделать.И это платная клиника
    Avocat
    Опять врачи не виноваты, опять никакой ответственности никто не понесёт. Прекрасные новости
    alexadmin
    Святые люди - не отравили, а лишь слегка поджарили.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний