Вспыхнули пары спирта. Пациентка Елизаветинской больницы получила ожоги во время операции

Как рассказал «Фонтанке» заместитель главного врача Елизаветинской больницы по хирургии Денис Чернышев, женщина поступила на плановую операцию в начале прошлой недели: «На операционном столе при использовании электрокоагулятора вспыхнули пары спирта, скопившиеся под бельем, которое ограничивает послеоперационную область — рану. Площадь ожогов — менее 1 % тела, они поверхностные, особого лечения не требуют. Причем пострадала кожа не вокруг раны, а у плеча и шеи».



Травматологи Елизаветинской больницы выписали пациентку в среду, 6 апреля. Вместе с выписным эпикризом дали рекомендацию амбулаторно проконсультироваться у комбустиологов ожогового отделения НИИ скорой помощи им. Джанелидзе — на всякий случай, поскольку полученные ожоги — покраснение кожи площадью с ладонь в одном месте и трехсантиметровый пузырь в другом — не нуждаются в серьезном хирургическом лечении, для их заживления достаточно нанесения лекарственных мазей.

