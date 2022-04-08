Вспыхнули пары спирта. Пациентка Елизаветинской больницы получила ожоги во время операции

Как рассказал «Фонтанке» заместитель главного врача Елизаветинской больницы по хирургии Денис Чернышев, женщина поступила на плановую операцию в начале прошлой недели: «На операционном столе при использовании электрокоагулятора вспыхнули пары спирта, скопившиеся под бельем, которое ограничивает послеоперационную область — рану. Площадь ожогов — менее
Травматологи Елизаветинской больницы выписали пациентку в среду, 6 апреля. Вместе с выписным эпикризом дали рекомендацию амбулаторно проконсультироваться у комбустиологов ожогового отделения НИИ скорой помощи