Защитят кузов от царапин, а зеркала — от запотевания: 10 товаров, которые пригодятся каждому водителю

Готовиться к теплому сезону автовладельцам стоит уже сейчас Фото: Depositphotos.com Поделиться Поделиться





Весной автолюбители традиционно приводят машины в порядок, и речь не только о шиномонтаже. Сегодня существует множество полезных товаров, которые сделают поездки более комфортными и безопасными. С подборкой ниже вы сможете еще и неплохо сэкономить, ведь на многие позиции упали цены.

Разветвитель для USB-порта

Выходя из дома, вы берете с собой как минимум смартфон, а то и еще парочку гаджетов. Чтобы всё это не разряжалось, пока вы колесите по городу, пригодится разветвитель для USB-порта сразу на три отделения.



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Вкладыш для щетки стеклоочистителя

Если ваши дворники прохудились, просто поменяйте у них резинку. Купить ее со скидкой 30% можно прямо сейчас. Водители отмечают мягкость, эластичность, высокое качество материала и отсутствие посторонних запахов.



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Щетка для стеклоочистителя

А еще можно продлить срок службы дворников, если регулярно за ними ухаживать. В этом поможет универсальная портативная щетка, которая отполирует стеклоочиститель — а значит, он будет лучше работать. 30 секунд — и готово! Подходит для всех автомобилей.



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Моторное масло

Масло Mobil Ultra™ 10W-40 — высококачественное и подходит для различных типов бензиновых и дизельных двигателей. Снижает износ и обеспечивает стабильную работу при высокой и низкой температуре. На «АлиЭкспресс» — 2200 рублей за 4 литра.



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Универсальный парктроник

Светодиодный датчик поможет вам удачно припарковаться. Он оснащен системой измерения расстояния до прилегающих объектов. Просто прикрепите датчики в определенных местах на бампере — и вам придется реже его ремонтировать.



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Система контроля давления в шинах

Система предотвращает разрыв шин, продлевает срок их службы и экономит топливо. У нее широкий диапазон настройки контроля давления — от 0 до 8 бар. Приемник может быть подключен к машинному DVD на базе Android через USB-порт. Тогда значения давления и температуры в шинах будут выводиться на экран. Кроме того, вы получите экранное и звуковое оповещение при возникновении неисправности.



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Система входа без ключа

Система бесключевого доступа с дистанционным управлением позволит разблокировать двери и багажник одним нажатием кнопки. Или же заблокировать двери и окна. А еще у нее есть функция поиска машины. Ключ подходит для всех автомобилей.



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Камера заднего вида

Оснащена 4 светодиодами, системой ночного видения, монитором для парковки задним ходом и обзором 170 градусов. А еще она водонепроницаемая! И качество записи — HD.



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Пленка для зеркала заднего вида

Забудьте про запотевшие зеркала! Пленка подходит для всех стандартных размеров боковых зеркал, она непромокаемая и противотуманная — незаменима в дождливый день. Для того чтобы ее наклеить, потребуется всего несколько минут, немного воды и небольшой скребок.



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Защитная пленка для бампера

Чтобы защитить бампер и кузов от царапин и реже ездить в центр кузовного ремонта, просто наклейте защитную пленку. С ней родное лакокрасочное покрытие дольше останется в идеальном состоянии.



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