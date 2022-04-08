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    Защитят кузов от царапин, а зеркала — от запотевания: 10 товаров, которые пригодятся каждому водителю

    На многие из них действует хорошая скидка

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    Готовиться к теплому сезону автовладельцам стоит уже сейчас
    Готовиться к теплому сезону автовладельцам стоит уже сейчасФото: Depositphotos.com
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    Весной автолюбители традиционно приводят машины в порядок, и речь не только о шиномонтаже. Сегодня существует множество полезных товаров, которые сделают поездки более комфортными и безопасными. С подборкой ниже вы сможете еще и неплохо сэкономить, ведь на многие позиции упали цены.

    Разветвитель для USB-порта

    Выходя из дома, вы берете с собой как минимум смартфон, а то и еще парочку гаджетов. Чтобы всё это не разряжалось, пока вы колесите по городу, пригодится разветвитель для USB-порта сразу на три отделения.

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    Вкладыш для щетки стеклоочистителя

    Если ваши дворники прохудились, просто поменяйте у них резинку. Купить ее со скидкой 30% можно прямо сейчас. Водители отмечают мягкость, эластичность, высокое качество материала и отсутствие посторонних запахов.

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    Щетка для стеклоочистителя

    А еще можно продлить срок службы дворников, если регулярно за ними ухаживать. В этом поможет универсальная портативная щетка, которая отполирует стеклоочиститель — а значит, он будет лучше работать. 30 секунд — и готово! Подходит для всех автомобилей.

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    Моторное масло

    Масло Mobil Ultra™ 10W-40 — высококачественное и подходит для различных типов бензиновых и дизельных двигателей. Снижает износ и обеспечивает стабильную работу при высокой и низкой температуре. На «АлиЭкспресс» — 2200 рублей за 4 литра.

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    Универсальный парктроник

    Светодиодный датчик поможет вам удачно припарковаться. Он оснащен системой измерения расстояния до прилегающих объектов. Просто прикрепите датчики в определенных местах на бампере — и вам придется реже его ремонтировать.

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    Система контроля давления в шинах

    Система предотвращает разрыв шин, продлевает срок их службы и экономит топливо. У нее широкий диапазон настройки контроля давления — от 0 до 8 бар. Приемник может быть подключен к машинному DVD на базе Android через USB-порт. Тогда значения давления и температуры в шинах будут выводиться на экран. Кроме того, вы получите экранное и звуковое оповещение при возникновении неисправности.

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    Система входа без ключа

    Система бесключевого доступа с дистанционным управлением позволит разблокировать двери и багажник одним нажатием кнопки. Или же заблокировать двери и окна. А еще у нее есть функция поиска машины. Ключ подходит для всех автомобилей.

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    Камера заднего вида

    Оснащена 4 светодиодами, системой ночного видения, монитором для парковки задним ходом и обзором 170 градусов. А еще она водонепроницаемая! И качество записи — HD.

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    Пленка для зеркала заднего вида

    Забудьте про запотевшие зеркала! Пленка подходит для всех стандартных размеров боковых зеркал, она непромокаемая и противотуманная — незаменима в дождливый день. Для того чтобы ее наклеить, потребуется всего несколько минут, немного воды и небольшой скребок.

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    Защитная пленка для бампера

    Чтобы защитить бампер и кузов от царапин и реже ездить в центр кузовного ремонта, просто наклейте защитную пленку. С ней родное лакокрасочное покрытие дольше останется в идеальном состоянии.

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    ООО «АЛИБАБА.КОМ(РУ)», ОГРН 1157746446747, адрес 123112, город Москва, наб. Пресненская, д. 10, эт. 11, пом. III, ком. 17.

    Готовиться к теплому сезону автовладельцам стоит уже сейчас
    Готовиться к теплому сезону автовладельцам стоит уже сейчасФото: Depositphotos.com

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