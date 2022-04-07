29 апреля — круглый стол «Интерьер местного производства: как обустроить дом»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает к участию производителей мебели, текстиля, светильников, аксессуаров и прочих товаров для дома, декораторов и дизайнеров, мебельные мастерские, проектировщиков, компании, обставляющие квартиры и коммерческие объекты под ключ, апартаменты, и гостиницы, кафе, строители, продающие полностью обставленные квартиры.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Как изменилась ситуация на рынке мебели и товаров для дома с уходом крупных иностранных компаний, санкциями и ростом курса валют?
- Как выглядит сегодня отечественный рынок мебели и товаров для дома Насколько он насыщен? Каков потенциал для новых игроков? Есть ли свободные ниши?
- Кто и какую мебель делает в России в целом и в Петербурге в частности? Соотношение цены и качества.
- Каков запрос российского покупателя- что из обстановки и интерьера сейчас востребовано и нуждается в быстром импортозамещении? В каких ценовых сегментах возникнет дефицит?
- Чем дополнить обстановку — от текстиля и светильников до посуды и рамочек для фотографий. Достаточно ли предложение таких предметов обстановки сегодня?
- Дизайн интерьера — с чем приходится работать дизайнерам сегодня, где искать необходимые детали, как создавать интерьеры.
Уход крупных международных компаний с российского рынка, колебание курсов валют сделали ремонт и обстановку квартиры не только дорогими, но и сложными для исполнения. При этом люди продолжают переезжать, покупать квартиры и загородные дома, и желание создать уют и комфортную обстановку никуда не делась. Где сегодня купить все необходимое — мебель, текстиль, предметы интерьера, — что предлагают дизайнеры — обсудим на круглом столе.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 29 апреля 2022 года
По вопросам участия обращаться:
Анастасия Авдеева, +7 (913) 105–06–90, avdeeva@fontanka.ru