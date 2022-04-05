Суд в Петербурге зарегистрировал дело о смертельном ДТП на Невском. В аварии погибла девушка и тяжело пострадал юноша

Куйбышевский райсуд зарегистрировал уголовное дело против водителя, которого обвиняют в пьяном ДТП на Невском проспекте. В аварии погибла 23-летняя девушка и тяжело пострадал ее 26-летний друг.



Как сообщает 5 апреля объединенная пресс-служба городских судов, к производству дело еще не принято. Водителю, Сурену Туманову, вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии алкогольного опьянения.



Туманова арестовали 17 декабря. Он не работает, не имеет судимости, был неоднократно привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД.

