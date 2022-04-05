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    Суд в Петербурге зарегистрировал дело о смертельном ДТП на Невском. В аварии погибла девушка и тяжело пострадал юноша

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    Куйбышевский райсуд зарегистрировал уголовное дело против водителя, которого обвиняют в пьяном ДТП на Невском проспекте. В аварии погибла 23-летняя девушка и тяжело пострадал ее 26-летний друг.

    Как сообщает 5 апреля объединенная пресс-служба городских судов, к производству дело еще не принято. Водителю, Сурену Туманову, вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии алкогольного опьянения.

    Туманова арестовали 17 декабря. Он не работает, не имеет судимости, был неоднократно привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД.

    По версии следствия, вечером 15 декабря Туманов ехал на Volkswagen Polo по Невскому в сторону Дворцовой площади. У Большой Конюшенной он проехал на красный и сбил на переходе двух пешеходов.

    23-летняя Александра — начинающий фотограф — погибла на месте, ее 26-летний друг Спиридон, мечтавший о карьере фотомодели, оказался в больнице в состоянии комы, в конце января он пришел в сознание.

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