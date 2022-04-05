В «Росфото» покажут «Романтику Петербурга» Ильи Наровлянского

Проект «Романтика Петербурга 1940–1980-х годов» предлагает виды города, пойманные в особом, иногда мистическом свете. Разводка мостов белой ночью в послевоенном Ленинграде, влажная дымка — сплошная романтика.

Илья Наровлянский (1921–2000) родился в Петрограде, снимать начал в 1935 году, тогда работал с деревянной камерой «Кодак» и самодельным картонным аппаратом «Пионер». Участвовал в советско-финской и Великой Отечественной войнах. В послевоенное время занимался фотографией активнее, его наставником стал глава издательства «Ленфотохудожник» Леонид Зиверт. Наровлянский писал в воспоминаниях, что помнит наводнение 1924 года, рынок на Сенной площади времен НЭПа, экипажи, запряженные лошадьми и несущиеся по деревянным мостовым Невского и Вознесенского проспектов. «Я помню Ленинград в блокаде, как 9 августа тяжелейшего 1942 года в Большом зале филармонии Ленинградский симфонический оркестр исполнил Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича».

С начала 1950-х Наровлянский работал в местном отделении ТАСС, но снимки, которые теперь покажут в «Росфото», не похожи на «официальные» фотографии. Организаторы выставки отмечают, что «пространство кадра конструирует особый художественный мир, в котором разворачивается авторский рассказ о таинственной и неспешной жизни города».



Всего в экспозиции будет около сотни фотографий Наровлянского 1940–1980-х годов.



Выставка работ Ильи Наровлянского «Романтика Петербурга 1940–1980-х годов» пройдёт на втором этаже Дворового корпуса «Росфото» с 12 апреля по 22 мая 2022 года.



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Анастасия Семенович

