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    Хип-хоп и контемпорари сразятся на Новой сцене Александринки

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    2 апреля на Новой сцене Александринского театра пройдет баттл между двумя направлениями танцевального движения — контемпорари и хип-хопом.

    Фото: предоставлено организаторами
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    На сцену выйдут 32 приглашенных танцора из двух команд, представляющие каждый свой стиль современного танца. Среди исполнителей контемпорари в баттле примут участие финалист конкурса «Синяя птица» Игорь Клинский, хореограф и исследователь танца Алевтина Грунтовская, Олег Софьянов, участник 7-го сезона «Танцев», и другие танцовщики. В команду хип-хопа войдут организатор баттлов, преподаватель и танцовщица Kharkovskaya, судья проекта «Pro Танцы» Andy Saintpanthers, freestyle-танцор и тренер Иван Зайцев и другие артисты.

    После первого раунда — обмена краткими соло-выступлениями в формате «диалог» — половина участников отсеется. Каждый из оставшихся 16 танцовщиков получит себе в пару противника из противоположной команды. Соревнование будет продолжено в формате 2 на 2. Победит только одна пара из восьми стихийных дуэтов.

    Судить баттл будет профессиональное жюри: Ирина Сергеева — педагог Консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова и Академии им. А. Я. Вагановой, хореограф, финалист Конкурса молодых хореографов Context. Diana Vishneva, Раш — самый титулованный баттловый танцор Петербурга и SP4K — музыкант, диджей, продюсер. Музыкальной частью будет заведовать музыкант и саунд-продюсер Dj Coubraque.

    Баттл состоится в рамках программы «Новый танец на Новой танец», который объединяет топовых танцовщиков современных и уличных направлений в проекте DANCE EXCHANGE NEW STAGE — hip hop, locking, popping, vogue, waacking, krump, house, dancehall, afro и тут же contemporary, modern, jazz и многих других.

    12+

    Мария Лащева

    Фото: предоставлено организаторами

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